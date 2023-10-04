تتيح مستشعرات الإبر الدقيقة المراقبة المستمرة لمستويات الدواء

توفر مستشعرات الإبر الدقيقة طريقة مستمرة ومحدودة للمراقبة الجزيئية، مما يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن حالة الأمراض وعلاجاتها. يمكن لهذه المستشعرات أن تُحدث ثورة في مجال الأجهزة الصيدلانية القابلة للارتداء، مما يسمح بعلاجات مخصصة تعتمد على الحرائك الدوائية الفردية للمريض.

طور الباحثون في مختبرات سانديا الوطنية رقعة استشعار يمكن ارتداؤها يمكنها مراقبة مستويات الدواء في الجسم بشكل مستمر. وركزوا بشكل خاص على الفانكومايسين، وهو مضاد حيوي يستخدم كملاذ أخير لعلاج الالتهابات البكتيرية الشديدة. يتمتع الفانكومايسين بنطاق علاجي ضيق، مما يجعل المراقبة المستمرة أمرًا بالغ الأهمية لضمان العلاج الفعال دون الإضرار بالمريض.

يستخدم نظام الاستشعار إبر دقيقة على شكل قلم الأنسولين مع أجهزة استشعار نانوية. قام الباحثون بربط أجهزة استشعار نانوية كيميائيًا، تُعرف باسم الأبتامرات، بأسلاك ذهبية على سطح الإبر الدقيقة. هذه الأبتمرات عبارة عن خيوط من الحمض النووي تغير شكلها عندما ترتبط بالفانكومايسين، مما يؤثر على التيار الكهربائي الذي يكتشفه نظام الاستشعار.

نجح الفريق في اختبار مستشعرات الإبر الدقيقة في محلول ملحي يحاكي الظروف داخل الجسم، وكذلك في دم البقر غير المخفف. كان النظام قادرًا على اكتشاف وجود الفانكومايسين في كلا السيناريوهين. وقام الباحثون أيضًا بإدخال رقعة الاستشعار في جلد الخنزير لتقييم وظيفتها بعد إدخالها في الجسم.

قد تشمل التطبيقات المستقبلية لهذه التكنولوجيا تتبع الجزيئات الأخرى، مثل السيتوكينات، التي تخضع لتغيرات كبيرة أثناء العدوى. يمكن أن تؤدي القدرة على مراقبة التغييرات في الوقت الفعلي إلى تسريع عملية التشخيص والمساعدة في سيناريوهات الطوارئ.

أحد التحديات التي يعالجها الباحثون هو تداخل الإشارات الناجم عن المواد الموجودة في الدم والجلد. وقد حددوا الفيبرينوجين، وهو جزيء يشارك في تخثر الدم، باعتباره السبب الرئيسي للتداخل. سيؤدي فهم هذه العوامل والتخفيف منها إلى تحسين دقة نظام الاستشعار.

يتمتع نظام الاستشعار بالإبر الدقيقة هذا بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة مراقبة مستويات الدواء، مما يسمح بإجراء علاجات شخصية وفي الوقت الفعلي.

مصادر:

- مجلة أجهزة الاستشعار الحيوية والإلكترونيات الحيوية: Alex M. Downs، Adam Bolotsky، Bryan M. Weaver et al. الاستشعار الكهروكيميائي القائم على الأبتمرات الدقيقة: قياسات الجزيئات الصغيرة في الوقت الفعلي باستخدام الإبر الدقيقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمتاحة تجاريًا. دوى: 10.1016/j.bios.2023.115408