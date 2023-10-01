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رقعة مبتكرة يمكن ارتداؤها للمراقبة المستمرة للجلوكوز

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 1، 2023
رقعة مبتكرة يمكن ارتداؤها للمراقبة المستمرة للجلوكوز

قام فريق من الباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا بتطوير رقعة يمكن ارتداؤها يمكنها اكتشاف مستويات الجلوكوز في العرق البشري، بالإضافة إلى مراقبة درجة حرارة الجسم ومستويات الرقم الهيدروجيني. المراقبة المستمرة للعرق يمكن أن توفر معلومات قيمة عن صحة الإنسان، وخاصة مستويات الجلوكوز في الجسم.

يستخدم المستشعر القابل للارتداء مادة الجرافين النانوية المعدلة بالليزر للكشف عن مستويات الجلوكوز في العرق. تسمح هذه المادة بالكشف عن العلامات الحيوية في الوقت الحقيقي وغير الغازية. واجهت أجهزة استشعار العرق السابقة قيودًا في اكتشاف مستويات تركيز العلامات الحيوية المنخفضة والتباين في عوامل مثل الرقم الهيدروجيني والملوحة ودرجة الحرارة. ومع ذلك، فقد تغلب هذا الجهاز الجديد على هذه القيود من خلال مراعاة التباين وقياس مستويات الجلوكوز على وجه التحديد لأسابيع في المرة الواحدة.

وباستخدام العلاج بالليزر، تمكن الباحثون من منع "تكتل" المادة المركبة النانوية، مما يعزز أدائها. يأخذ الجهاز أيضًا في الاعتبار التقلبات في العرق ودرجة الحموضة ودرجة حرارة الجسم الناتجة عن أنشطة مثل ممارسة الرياضة وتناول الطعام، مما يوفر معايرة دقيقة لقياس الجلوكوز.

يبلغ حجم الرقعة القابلة للارتداء ضعف حجم طابع البريد تقريبًا، ويتم تثبيتها على الجلد بشريط لاصق. ينقل البيانات المجمعة لاسلكيًا إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول للمراقبة والتحليل في الوقت الفعلي.

يُظهر المستشعر حساسية وثباتًا ملحوظين على مدار فترة طويلة، مما يجعله منصة منخفضة التكلفة ومريحة للتحليل المستمر للعرق في ظل ظروف متنوعة. يحمل هذا الابتكار إمكانات كبيرة لصحة الأفراد والسكان، والطب الشخصي، والتغذية الدقيقة.

بشكل عام، توفر الرقعة القابلة للارتداء حلاً فعالاً وموثوقًا للمراقبة المستمرة للجلوكوز، مما يوفر للأفراد وسيلة مريحة ودقيقة لمراقبة صحتهم في الوقت الفعلي.

مصادر:
– IANS (لم يتم توفير عنوان URL)

By مامفو بريشيا

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