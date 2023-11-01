نظام جديد لتوزيع المياه في محطة الفضاء الدولية يمهد الطريق لاستكشاف القمر

في خطوة مهمة نحو استكشاف القمر في المستقبل، تم تركيب نظام جديد لتوزيع المياه على محطة الفضاء الدولية (ISS). يهدف النظام الذي طورته شركة Leidos إلى معالجة التحديات التي سيواجهها رواد الفضاء عند استكشاف القمر كجزء من برنامج Artemis التابع لناسا.

توفر محطة الفضاء الدولية، المعروفة بمساحاتها الداخلية الواسعة، لرواد الفضاء مساحة واسعة لمختلف الأنشطة. ومع ذلك، ستتطلب مهمات أرتميس من رواد الفضاء التكيف مع المساحات الأصغر في مركبة أوريون الفضائية، ومركبات الهبوط على سطح القمر، ومحطة جيتواي الفضائية المخطط لها في مدار القمر. ونتيجة لذلك، يجب تقليص حجم كل شيء بدءًا من محطات إعداد الطعام وحتى معدات التمارين الرياضية.

يعد موزع المياه الصالحة للشرب الجديد، الذي تم تسليمه إلى محطة الفضاء الدولية في 1 أغسطس 2023، جزءًا من عرض للترقية والتكنولوجيا القمرية. إنه يعالج التحديات الرئيسية المتوقعة خلال مهام Artemis، مثل فترات ركود المياه الأطول والعناصر المحدودة للحياة. وسلطت ديبورا ويلز، مديرة القسم في شركة Leidos، الضوء على هذا الإنجاز، مؤكدة على مساهمات النظام في المهام القمرية المستقبلية.

ومع تنفيذ الموزع الجديد، أصبح بإمكان رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية الآن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في مواقع متعددة، بما في ذلك وحدة زفيزدا الروسية، وعقدة الوحدة الأمريكية، ووحدة المصير الأمريكية. تعد هذه القدرة الموسعة أمرًا بالغ الأهمية حيث يستمر عدد الطاقم في النمو في المحطة الفضائية.

لقد كانت موزعات المياه عنصرًا حيويًا في البعثات الفضائية لأجيال عديدة، حيث توفر لرواد الفضاء مياه الشرب، والترطيب للأغذية الجافة، ودعم التجارب العلمية. تقدر شركة Leidos أن الأمر استغرق حوالي أربع ساعات لأفراد الطاقم لإعداد النظام في وحدة Destiny. تضمنت العملية خطوات مختلفة، مثل إزالة الوحدة من التخزين، وتوصيل الكابلات والخراطيم، وإجراء الفحوصات والتحققات.

يقدم موزع المياه الجديد هذا العديد من الترقيات مقارنة بالأجيال السابقة. يتميز النظام بسخان أكثر تحسينًا، مما يقلل من استهلاك الطاقة لتسخين المياه. ويمكنه أيضًا إرسال بيانات القياس عن بعد إلى مركز التحكم في المهمة، مما يسمح للعاملين على الأرض بإجراء التعديلات عن بعد، مما يقلل من وقت صيانة رائد الفضاء في الفضاء. ستثبت هذه التطورات أنها لا تقدر بثمن خلال المهام القمرية، حيث تكون الطاقة والوقت موارد محدودة.

علاوة على ذلك، فإن النظام مجهز لمعالجة المياه عن طريق إزالة الميكروبات من خلال المعالجة بالمبيدات الحيوية والتطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. تعد هذه الإمكانية أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن الموزع متصل بنظام إعادة تدوير البول التابع لناسا. يعتمد نظام التحكم البيئي ودعم الحياة التابع للوكالة على متن محطة الفضاء الدولية على مجموعة معالج البول لاستعادة المياه الصالحة للشرب من البول بمعدل استرداد مياه رائع يبلغ 98٪.

وستكون هذه التقنية المبتكرة لإعادة تدوير البول مفيدة أيضًا لاستكشاف الفضاء السحيق، حيث يكون نقل المياه من الأرض غير عملي. إنه يمثل علامة بارزة في الاستخدام المستدام للموارد ويمكّن رواد الفضاء من الحفاظ على المياه أثناء المهام بين الكواكب.

قامت شركة Leidos بإجراء تحسينات كبيرة على بنية السباكة وتصميم الموزع الجديد. ويزيل نظام السباكة المبسط "الأرجل الميتة"، التي يصعب الوصول إليها وتطهيرها، مما يسمح بتراكم الأغشية الحيوية والميكروبات. ومن خلال إزالة نقاط الركود هذه، يعزز التصميم الجديد تدفق السوائل ويقلل من مناطق نمو الميكروبات.

في حين أن موزع المياه في محطة الفضاء الدولية ليس نسخة طبق الأصل من النسخة القمرية المستقبلية، إلا أنه يوفر مخططًا لتصميم النظام ووظائفه. وبينما تخطط وكالة ناسا للقيام بمهام طموحة في الفضاء السحيق في أواخر عام 2020 وما بعده، فإن عرض هذه التكنولوجيا على محطة الفضاء الدولية يعد بمثابة التحقق من التحسينات المحتملة. وسوف يساهم في تطوير الأجهزة اللازمة لدعم مهمات أرتميس والقمر الأوسع التابع لناسا لهندسة المريخ.

مع اكتمال مهمة Artemis 1 بالفعل ومن المقرر أن ترسل Artemis 2 رواد فضاء حول القمر في أواخر عام 2024، يؤكد تركيب موزع المياه الجديد على التزام ناسا بتعزيز استكشاف القمر. بينما تستعد الوكالة لـ Artemis 3 والبعثات اللاحقة، فإن دمج التقنيات المبتكرة مثل موزع المياه يجعلنا أقرب إلى هدف الوجود البشري المستدام وطويل الأمد على القمر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الغرض من موزع المياه الجديد في محطة الفضاء الدولية؟

ج: يهدف موزع المياه الجديد إلى مواجهة التحديات التي سيواجهها رواد الفضاء أثناء استكشاف القمر كجزء من برنامج أرتميس التابع لناسا. إنه يوفر حلاً أكثر إحكاما وتحسينًا لاحتياجات المياه في الفضاء ويعمل بمثابة عرض للتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في المهام القمرية المستقبلية.

س: كيف يفيد موزع المياه الجديد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية وأثناء المهام القمرية؟

ج: يوفر موزع المياه لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية مواقع إضافية للوصول إلى المياه الصالحة للشرب، لاستيعاب أعداد الطاقم المتزايدة. كما يتميز أيضًا بتحسينات مثل تقليل استهلاك الطاقة والقياس عن بعد، وهو ما سيكون حاسمًا للحفاظ على الموارد أثناء المهام القمرية، حيث تكون الطاقة والوقت محدودين.

س: ما هو الدور الذي يلعبه نظام إعادة تدوير البول في وظائف موزع المياه؟

ج: موزع المياه متصل بنظام إعادة تدوير البول التابع لوكالة ناسا، والذي يستعيد الماء الصالح للشرب من البول باستخدام التقطير الفراغي. تحافظ هذه التقنية على المياه بشكل كبير وتلغي الحاجة إلى نقل كميات كبيرة من المياه من الأرض خلال مهمات الفضاء السحيق.

س: كيف يساهم موزع المياه الجديد في الاستخدام المستدام للموارد في الفضاء؟

ج: من خلال معالجة المياه من خلال المعالجة بالمبيدات الحيوية والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية، يضمن موزع المياه مياه صالحة للشرب عالية الجودة لرواد الفضاء. تتيح هذه القدرة، إلى جانب نظام إعادة تدوير البول، الاستخدام المستدام للموارد وتقليل الاعتماد على شحنات المياه من الأرض.

س: كيف سيدعم موزع المياه الجديد مهام الفضاء السحيق المستقبلية؟

ج: إن عرض تقنية موزع المياه على محطة الفضاء الدولية هو بمثابة التحقق من استخدامها في مهام الفضاء السحيق المستقبلية. ستساهم الدروس المستفادة والتحسينات التي تم إجراؤها من خلال هذا العرض التوضيحي في تطوير الأجهزة اللازمة لدعم مهام Artemis والقمر الأوسع التابع لناسا إلى بنية المريخ.