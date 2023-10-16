سماعة رأس للواقع الافتراضي جديدة للفئران تعزز أبحاث المسار العصبي

يكشف منشور جديد مبدئي عن تطوير سماعة رأس للواقع الافتراضي (VR) مصممة خصيصًا للفئران. يقدم هذا الجهاز المبتكر، المسمى MouseGoggles، تجربة غامرة أكثر مقارنة بالإعدادات التقليدية ولديه القدرة على مساعدة الباحثين في اكتساب فهم أعمق للمسارات العصبية المرتبطة بالسلوكيات المعقدة.

حاليًا، من أجل مراقبة نشاط دماغ فأر مستيقظ، يستبدل العلماء عادةً جزءًا من جمجمته بنافذة زجاجية ويثبتون الحيوان تحت المجهر. ومن خلال الجمع بين هذه التقنية والبيئة الافتراضية، يستطيع علماء الأعصاب دراسة الشبكات العصبية المرتبطة بالملاحة. ومع ذلك، فإن شاشات العرض المخصصة أصلاً للاستخدام البشري باهظة الثمن وتمتلك دقة تتجاوز قدرة الفئران على الكشف.

واستجابة لهذا التحدي، قام الباحثون بتطوير MouseGoggles، وهي سماعة رأس VR مصممة خصيصًا للفئران. يشبه هذا الجهاز سماعات الرأس البشرية ويتكون من شاشتين دائريتين وعدسات ونظام كمبيوتر مغلف بهيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد. على عكس شاشات العرض التقليدية عالية الوضوح، تستخدم MouseGoggles شاشات منخفضة الدقة مصممة في الأصل للساعات الذكية، والتي تعرض الماوس في بيئة افتراضية تم إنشاؤها باستخدام برامج ألعاب الفيديو.

وجدت التجارب التي أجراها فريق البحث أن الفئران التي ترتدي سماعة الرأس MouseGoggles أظهرت أنماطًا مماثلة من النشاط العصبي في القشرة البصرية مثل تلك الموجودة في الأجهزة التقليدية. كما تم اكتشاف تنشيط خلايا المكان، وهي خلايا عصبية تستجيب لمواقع محددة، في قرن آمون الفئران التي تتنقل عبر البيئة الافتراضية. تشير هذه النتائج إلى أن الفئران كانت قادرة على التعرف على المواقع الافتراضية أثناء قيامها بمهمة التعلم المكاني.

توفر سماعة الرأس MouseGoggles تجربة أكثر جاذبية للفئران، مما يمكنها من التصرف بشكل طبيعي أكثر أثناء التجارب. وهذا قد يقلل من وقت التدريب والحاجة إلى أجهزة ثابتة الرأس، حيث يتم تجميد الفئران. الجهاز فعال من حيث التكلفة، حيث يقل سعره عن 200 دولار، ويستخدم أجزاء يمكن الوصول إليها بسهولة ودليل تعليمات عبر الإنترنت للتجميع.

ويركز الباحثون الذين يعملون في شركة MouseGoggles الآن على تطوير إصدارات أخف وأصغر حجمًا من سماعات الرأس لاستيعاب الفئران التي تمشي بحرية، بناءً على تعليقات مجتمع علم الأعصاب.

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