بحث جديد يكشف عن حل محتمل لتبييض المرجان

اكتشف باحثون من المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS) وجامعة ملبورن حلاً واعداً لمكافحة ابيضاض المرجان. تشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة Global Change Biology، إلى أن الأجزاء البالغة من الأنواع المرجانية Galaxea fasccularis يمكن أن تتحمل التبييض بشكل أفضل وتتعافى بشكل أسرع عند معالجتها بخلايا الطحالب المتطورة بالحرارة والمعروفة باسم المتعايشين.

على عكس الدراسات السابقة التي ركزت على المتكافلات التي تتحمل الحرارة بشكل طبيعي، استخدم هذا البحث المتكافلات التي زادت قدرتها على تحمل الحرارة بشكل مصطنع على مدى عقد من الزمن من خلال التعرض لدرجات حرارة مرتفعة في المختبر. تم بعد ذلك إدخال هذه الكائنات المتكافلة التي تطورت بالحرارة إلى أجزاء مرجانية مبيضة كيميائيًا.

وكانت النتائج رائعة. كان المتعايشون قادرين على إقامة علاقة تكافلية مع الشعاب المرجانية البالغة لمدة عامين. لم يشجع هذا التعايش على التعافي بشكل أسرع من التبييض فحسب، بل عزز أيضًا قدرة المرجان على تحمل الحرارة دون التأثير سلبًا على نموه.

يعتقد المؤلف الرئيسي الدكتور وينج يان تشان من AIMS وجامعة ملبورن أن هذه الطحالب المتطورة بالحرارة يمكن أن تصبح مورداً قيماً لاستعادة الشعاب المرجانية. يُظهر هذا النهج وعدًا عبر مختلف أنواع المرجان ومراحل الحياة.

يوفر الاستقرار طويل الأمد لهذه العلاقة التكافلية الأمل في أن الخلايا المتطورة بالحرارة يمكن أن تفيد مضيفي المرجان لسنوات عديدة قادمة. وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى التهديد المتزايد المتمثل في موجات الحر البحرية الناجمة عن تغير المناخ والتي تسبب ابيضاضًا واسع النطاق وموت المرجان.

تؤكد المؤلفة الرئيسية البروفيسور مادلين فان أوبن على مزايا هذا النهج، مشيرة إلى أن الفوائد التي لوحظت في الدراسات السابقة على يرقات المرجان وصغاره تمتد أيضًا إلى الشعاب المرجانية البالغة. تتضمن هذه التقنية، المعروفة باسم "التطور المساعد"، تسريع العمليات التطورية التي تحدث بشكل طبيعي لتعزيز قدرة المرجان على تحمل الحرارة.

ستشمل الخطوة التالية في هذا البحث تجارب ميدانية مضبوطة لتحديد ما إذا كان من الممكن تحقيق نفس النتائج خارج المختبر، مع أنواع مرجانية متعددة وعلى نطاق أوسع.

تساهم هذه الدراسة في الجهود المكثفة التي تبذلها AIMS وشركاؤها والمتعاونون معها لحماية الشعاب المرجانية من تأثيرات تغير المناخ. بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات واعتماد استراتيجيات فعالة لإدارة الشعاب المرجانية، فإن التدخلات مثل المتعايشين مع الحرارة توفر الأمل في تعزيز القدرة على تحمل المناخ ومرونة الشعاب المرجانية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تبيض المرجان؟

ج: يحدث تبييض المرجان عندما تطرد المستعمرات المرجانية الطحالب التكافلية التي تعيش في أنسجتها، مما يؤدي إلى فقدان ألوانها النابضة بالحياة. غالبًا ما تحدث هذه العملية بسبب الضغوطات البيئية، وخاصة ارتفاع درجات حرارة الماء.

س: ما سبب أهمية ابيضاض المرجان؟

ج: تعد الشعاب المرجانية أنظمة بيئية مهمة للغاية، حيث توفر موطنًا لعدد لا يحصى من الأنواع البحرية وتدعم الاقتصادات المحلية من خلال السياحة ومصايد الأسماك. عندما تتعرض الشعاب المرجانية لتبييض واسع النطاق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى موتها، مما يؤثر بشدة على الصحة والتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية بأكملها.

س: كيف يساعد استخدام التعايش المتطور بالحرارة الشعاب المرجانية؟

ج: الكائنات المتكافلة التي تطورت بالحرارة قادرة على إقامة علاقة تكافلية مع الشعاب المرجانية، مما يعزز قدرتها على تحمل الحرارة وتعزيز التعافي بشكل أسرع من التبييض. وهذا يمكن أن يوفر وقتًا ثمينًا للشعاب المرجانية التي تواجه خطر موجات الحر البحرية الناجمة عن تغير المناخ.

مصادر:

– المعهد الأسترالي لعلوم البحار (AIMS): https://www.aims.gov.au/

– جامعة ملبورن : https://www.unimelb.edu.au/

– بيولوجيا التغير العالمي: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486