الكشف عن الاتصال: فهم الإشارات على مستوى الدماغ باستخدام خريطة الوجه

لقد أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة الحركة المستمرة للفئران، بدءًا من حركات شواربها وحتى ارتعاش أنوفها. وبالمثل، تظل الخلايا العصبية في الدماغ نشطة حتى في غياب المحفزات الخارجية أو مهمة محددة. تؤدي هذه الإجراءات التلقائية إلى تنشيط الخلايا العصبية في مناطق مختلفة من الدماغ، مما يمنحنا نظرة ثاقبة للأنشطة اللحظية لهذه الحيوانات. ومع ذلك، فإن الاستخدام الحقيقي لهذه الإشارات واسعة الانتشار داخل الدماغ يظل لغزا.

ولحسن الحظ، هناك أداة متقدمة تسمى Facemap تلقي ضوءًا جديدًا على كيفية تفسير الدماغ واستخدامه لهذه الإشارات الناتجة عن السلوكيات التلقائية. يستخدم Facemap شبكات عصبية عميقة لإنشاء اتصال بين حركات عين الفأر وشاربه وأنفه وفمه والنشاط العصبي داخل الدماغ. من خلال الجمع بين متتبع النقاط الرئيسية وجهاز تشفير الشبكة العصبية العميق، يوفر هذا الإطار معلومات قيمة حول النشاط العصبي.

يقدم منشور حديث في Nature Neuroscience خريطة Facemap كإطار عمل لنمذجة النشاط العصبي استنادًا إلى التتبع الفموي الوجهي. أوضحت أتيكا سيدا، طالبة دراسات عليا تعمل تحت إشراف كارسن سترينجر، الحائز على درجة الدكتوراه، ورئيس المجموعة في الحرم الجامعي لأبحاث جانيليا في HHMI، أن الهدف هو اكتشاف وفهم السلوكيات الممثلة في مناطق الدماغ المختلفة. كيف يمكن تتبع هذه الحركات بشكل فعال وربطها بالإشارات العصبية؟

في السابق، اكتشف الفريق بقيادة سترينجر أن النشاط الذي يبدو عشوائيًا في مناطق مختلفة من دماغ الفئران كان في الواقع مدفوعًا بسلوكيات عفوية. ومع ذلك، ظل فك رموز كيفية استخدام الدماغ لهذه المعلومات يمثل تحديًا. تتضمن الخطوة الحاسمة نحو الإجابة على هذا السؤال فهم الحركات التي تحفز هذا النشاط وفهم التمثيل الدقيق داخل مناطق الدماغ.

ولمعالجة هذه الفجوة في المعرفة، قام فريق البحث بتحليل دقيق لـ 2,400 إطار فيديو لوجوه الفئران وصنف نقاطًا مميزة تتوافق مع حركات الوجه المختلفة المرتبطة بالسلوكيات التلقائية. على وجه التحديد، ركزوا على 13 نقطة رئيسية تمثل السلوكيات الفردية مثل الخفق، والاستمالة، واللعق.

ومن خلال تطوير النماذج القائمة على الشبكات العصبية، نجح الفريق في التعرف على هذه النقاط الرئيسية في مقاطع فيديو وجه الفأر. علاوة على ذلك، فقد أنشأوا ارتباطات بين حركات الوجه هذه والنشاط العصبي باستخدام نموذج آخر قائم على الشبكة العصبية العميقة. النتائج؟ خريطة الوجه، والتي تمكن الباحثين من مشاهدة كيفية تأثير سلوكيات الفأر التلقائية بشكل مباشر على النشاط العصبي في مناطق معينة من الدماغ.

يقدم Facemap تحسينات كبيرة مقارنة بالطرق السابقة، مما يوفر دقة محسنة وتتبعًا أسرع لحركات وسلوكيات الفم والوجه لدى الفئران. والجدير بالذكر أنه تم تصميمه لتتبع وجوه الماوس وخضع لتدريب مسبق مكثف، مما يسمح له بتتبع نطاق واسع من حركات الماوس بدقة. ومقارنة بالطرق السابقة، يمكن لهذه الأداة القوية التنبؤ بضعف النشاط العصبي لدى الفئران.

أفضل جزء؟ إن Facemap متاحة لجميع الباحثين، لأنها متاحة بسهولة وسهلة الاستخدام. منذ إطلاقها في العام الماضي، قام العديد من العلماء في جميع أنحاء العالم بتنزيل الأداة بالفعل وحصدوا الفوائد. يعمل Facemap على تبسيط عمليات البحث، مما يمكن الباحثين من الحصول على النتائج في نفس اليوم.

في الختام، تُحدث Facemap ثورة في فهمنا للعلاقة المعقدة بين السلوكيات التلقائية ونشاط الدماغ. ومن خلال تسخير قوة الشبكات العصبية العميقة والتتبع الفموي الوجهي، يمكن للباحثين التعمق أكثر في الأعمال المعقدة للدماغ. تفتح هذه الأداة المبتكرة طرقًا جديدة لاستكشاف التمثيل العصبي للسلوكيات وتمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات في علم الأعصاب.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي خريطة الوجه؟

Facemap هي أداة تستخدم الشبكات العصبية العميقة لربط حركات عين الفأر وشاربه وأنفه وفمه بالنشاط العصبي في الدماغ. ويقدم نظرة ثاقبة حول كيفية دفع السلوكيات العفوية للإشارات العصبية في مناطق الدماغ المختلفة.

س: كيف تعمل خريطة الوجه؟

تتكون خريطة الوجه من جهاز تعقب للنقاط الرئيسية وجهاز تشفير عميق للشبكة العصبية. فهو يحلل إطارات الفيديو لوجوه الفأرة لتحديد نقاط الوجه الرئيسية التي تمثل سلوكيات مختلفة. ويتم بعد ذلك ربط هذه النقاط الرئيسية بالنشاط العصبي، مما يسمح للباحثين بفهم العلاقة بين الحركات التلقائية والإشارات على مستوى الدماغ.

س: ما هي الفوائد الرئيسية لـ Facemap؟

يوفر Facemap دقة وسرعة محسنة في تتبع الحركات والسلوكيات الفموية والوجهية لدى الفئران مقارنة بالطرق السابقة. ويتوقع ضعف النشاط العصبي، وهو مصمم خصيصًا لتتبع وجوه الفئران، مما يجعله أداة قيمة للباحثين في مجال علم الأعصاب.

س: ما مدى إمكانية الوصول إلى Facemap؟

خريطة الوجه متاحة مجانًا وسهلة الاستخدام. ويمكن للباحثين في جميع أنحاء العالم تنزيل الأداة والحصول على النتائج في نفس اليوم. تعمل إمكانية الوصول إليه وسهولة استخدامه على تبسيط عملية البحث وتسهيل إجراء مزيد من التحقيقات في نشاط الدماغ المرتبط بالسلوكيات العفوية.