اكتشف العلماء أداة واعدة لمكافحة فقدان العظام في استكشاف الفضاء

حقق العلماء طفرة في البحث عن حلول لمكافحة فقدان العظام أثناء استكشاف الفضاء. وقد عزز فريق الباحثين الإمكانات العلاجية لجزيء NELL-1، مما أدى إلى تمديد نصف عمره من 5.5 ساعة إلى 15.5 ساعة. يسمح هذا التحسن للجزيء بالبقاء فعالاً لمدة أطول دون أن يفقد نشاطه الحيوي.

لتعزيز فعاليته المستهدفة بشكل أكبر، قام الباحثون بالاقتران الحيوي لجزيء البايفوسفونيت الخامل (BP) مع NELL-1، مما أدى إلى إنشاء جزيء "ذكي" يسمى BP-NELL-PEG. يستهدف هذا الجزيء على وجه التحديد أنسجة العظام، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة فقدان العظام أثناء الإقامة الطويلة في الجاذبية الصغرى.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "npj Microgravity"، أن BP-NELL-PEG أظهر خصوصية فائقة لأنسجة العظام، دون التسبب في أي آثار ضارة ملحوظة. يعد هذا تطورًا مهمًا نظرًا لأن البايفوسفونيت يرتبط عادةً بتأثيرات مدمرة على أنسجة العظام.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تحمل وعدًا كبيرًا لمستقبل استكشاف الفضاء، خاصة بالنسبة للمهمات التي تنطوي على إقامة طويلة في الجاذبية الصغرى. ويتصورون أن BP-NELL-PEG يمكن أن يصبح أداة قيمة في مكافحة فقدان العظام وتدهور العضلات والعظام، خاصة عندما يكون تدريب المقاومة التقليدي غير ممكن بسبب الإصابات أو عوامل العجز الأخرى.

وبينما أظهرت الدراسة نتائج واعدة، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد فعاليتها. إذا استمرت هذه الدراسات في النجاح، فقد يُحدث BP-NELL-PEG ثورة في الطريقة التي يكافح بها رواد الفضاء فقدان العظام أثناء السفر إلى الفضاء. يتمتع هذا الإنجاز بالقدرة على تحسين الصحة العامة ورفاهية رواد الفضاء، مما يضمن مهمات ناجحة وآمنة في المستقبل.

مصادر:

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- المجلة: "npj Microgravity"