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علوم

علاج واعد للتخفيف من فقدان العظام في الفضاء وعلى الأرض

Byروبرت أندرو

سبتمبر 20، 2023
علاج واعد للتخفيف من فقدان العظام في الفضاء وعلى الأرض

طوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)، علاجًا واعدًا في تقليل فقدان العظام الناتج عن السفر طويل الأمد إلى الفضاء، بالإضافة إلى تنكس العضلات والعظام على الأرض. تتسبب الجاذبية الصغرى، التي يعاني منها رواد الفضاء في الفضاء، في فقدان العظام بمعدل 12 مرة أكبر مما يحدث على الأرض، مما يشكل تهديدًا لصحة الهيكل العظمي. قام فريق UCLA بالتحقيق فيما إذا كان التسليم المنهجي للجزيء 1 الشبيه بـ NELL (NELL-1) يمكن أن يساعد في تخفيف فقدان العظام هذا.

NELL-1 هو بروتين ضروري لنمو العظام والحفاظ على كثافتها. عزز الباحثون الإمكانات العلاجية لـ NELL-1 من خلال إطالة نصف عمره وإنشاء جزيء "ذكي" يستهدف أنسجة العظام على وجه التحديد دون التسبب في آثار ضارة. وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة "npj Microgravity"، أن الجزيء الجديد، المعروف باسم BP-NELL-PEG، أظهر خصوصية فائقة لأنسجة العظام دون التسبب في آثار ضارة ملحوظة.

وفقًا لشيا سو من جامعة كاليفورنيا، فإن هذه النتائج تحمل وعدًا هائلاً لمستقبل استكشاف الفضاء، وكذلك لمكافحة فقدان العظام وتدهور العضلات والعظام على الأرض. وأضاف كانج تينج من معهد فورسيث أن BP-NELL-PEG يمكن أن تكون أداة واعدة عندما لا يكون تدريب المقاومة التقليدي ممكنًا بسبب الإصابات أو عوامل أخرى.

ولاختبار العلاج في ظروف الفضاء الحقيقية، أجرى الباحثون دراسة باستخدام الفئران. قضى نصف الفئران تسعة أسابيع طويلة في الجاذبية الصغرى لمحاكاة السفر إلى الفضاء لفترة طويلة. وتمت إعادة النصف الآخر إلى الأرض بعد 4.5 أسابيع. تم علاج كلا المجموعتين إما باستخدام BP-NELL-PEG أو مادة مراقبة. وأظهرت النتائج أن الفئران التي عولجت بـ BP-NELL-PEG شهدت زيادة كبيرة في تكوين العظام. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم ملاحظة أي آثار صحية ضارة واضحة في كل من الفئران المعالجة في الفضاء والأرض.

لا يحمل هذا العلاج إمكانية استخدام البعثات الفضائية المستقبلية فحسب، بل يقدم أيضًا علاجًا محتملاً للمرضى الذين يعانون من هشاشة العظام الشديدة وغيرها من الحالات المرتبطة بالعظام على الأرض. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذه النتائج واستكشاف الفوائد العلاجية لـ BP-NELL-PEG بشكل كامل.

مصادر:
- جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس
– معهد فورسيث
- الجاذبية الصغرى npj

By روبرت أندرو

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