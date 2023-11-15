منهجية جديدة تسخر الطوبولوجيا للتنبؤ باضطرابات سوق الأسهم

قدمت دراسة رائدة نشرت مؤخرا في مجلة التمويل وعلوم البيانات منهجية جديدة للتنبؤ بتقلبات سوق الأسهم خلال الأوقات المضطربة. قام هوغو جوباتو سوتو، الباحث من المدرسة الدولية لإدارة الأعمال بجامعة HAN للعلوم التطبيقية في هولندا، بتطوير نظرية الاعتماد على الذيل الطوبولوجي لفهم سلوك سوق الأوراق المالية والتنبؤ به بشكل أفضل.

من خلال دمج معلومات التماثل المستمر (PH)، تعمل منهجية Souto على تحسين دقة نماذج الشبكات العصبية وغير الخطية بشكل كبير في التنبؤ بتقلبات سوق الأسهم. يمكن أن يكون لهذا الاختراق آثار بعيدة المدى على المستثمرين والمهنيين الماليين الذين يسعون إلى اجتياز الفترات المضطربة في السوق.

اعتمدت المؤشرات التقليدية على متوسط ​​مسافة عوائد الأسهم الطبيعية لتحديد فترات الاضطراب المالي. ومع ذلك، يعاني هذا النهج من "لعنة الأبعاد"، مما يجعل من الصعب اكتشاف العلاقات المعقدة وغير الخطية في البيانات. ومع زيادة عدد الأبعاد (مثل الأسهم)، يفقد متوسط ​​المسافة معناه، مما يجعله غير فعال في التنبؤ بسلوك السوق بدقة.

من ناحية أخرى، تتغلب نظرية الاعتماد على الذيل الطوبولوجي لسوتو على هذه القيود من خلال استخدام معلومات الرقم الهيدروجيني. تتجنب هذه المنهجية لعنة الأبعاد من خلال تطبيق معايير WD أو L^n للمناظر الطبيعية المستمرة. مع التنفيذ الناجح لمعلومات الرقم الهيدروجيني في الدراسات الحديثة، فقد أصبح خيارًا شائعًا بشكل متزايد للتنبؤ باضطرابات سوق الأسهم.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في الدمج بين المجال التجريدي للطوبولوجيا وعالم التمويل العملي. ومن خلال الاستفادة من معلومات الرقم الهيدروجيني والمفاهيم الطوبولوجية، يمكن للباحثين اكتساب رؤى جديدة حول سلوك السوق خلال الأوقات المضطربة. تفتح نتائج سوتو آفاقًا جديدة للبحث المستقبلي وتوفر أداة قوية للمستثمرين لتوقع تقلبات السوق والتكيف معها.

الأسئلة المتكررة

ما هي لعنة البعد؟

تشير لعنة الأبعاد إلى التحديات التي تنشأ عند التعامل مع البيانات عالية الأبعاد. مع زيادة عدد الأبعاد، تصبح المسافة بين أي نقطتين أقل أهمية، مما يجعل من الصعب تحديد الأنماط أو العلاقات داخل مجموعة البيانات.

كيف يعمل التماثل المستمر على تحسين التنبؤ؟

التماثل المستمر (PH) هو إطار رياضي يلتقط الميزات والهياكل في البيانات عبر مقاييس مختلفة. ومن خلال دمج معلومات الرقم الهيدروجيني في نماذج التنبؤ، يصبح من الممكن اكتشاف العلاقات المعقدة وغير الخطية، مما يعزز دقة التنبؤات بتقلبات سوق الأسهم خلال الفترات المضطربة.

لماذا تعتبر الطوبولوجيا مهمة في التمويل؟

توفر الطوبولوجيا منظورًا فريدًا للبيانات المالية من خلال التركيز على شكل وبنية مجموعات البيانات. ومن خلال الاستفادة من المفاهيم الطوبولوجية، يمكن للباحثين الكشف عن الأنماط والروابط الخفية في الأسواق المالية، مما يؤدي إلى فهم أعمق لسلوك سوق الأوراق المالية وتوقعات أكثر دقة.