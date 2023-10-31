الحدود التالية في علم الفلك: رسم خرائط لآثار الانفجار الكبير

يقوم علماء الفلك باستمرار بتوسيع حدود معرفتنا حول الكون. ومع وجود مراصد مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الذي يتطلع إلى المراحل المبكرة من الكون، يضع العلماء الآن أنظارهم على الحدود التالية في علم الفلك وعلم الكونيات - دراسة موجات الجاذبية البدائية.

موجات الجاذبية، التي تنبأت بها النظرية النسبية العامة لأينشتاين، هي عبارة عن تموجات في الزمكان ناجمة عن اندماج أجرام سماوية ضخمة. ولكن بالإضافة إلى هذه الموجات، يعتقد العلماء أن هناك موجات جاذبية بدائية متبقية من الانفجار الكبير، والتي لا يزال من الممكن ملاحظتها اليوم على شكل اهتزازات باهتة في الخلفية الكونية.

للبحث عن هذه الموجات بعيدة المنال، منحت المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) 3.7 مليون دولار لجامعة شيكاغو كدفعة أولى من منحة أكبر بقيمة 21.4 مليون دولار. سيدعم هذا التمويل تطوير الجيل التالي من التلسكوبات التي سترسم خريطة للخلفية الكونية الميكروية (CMB) وموجات الجاذبية المتولدة في أعقاب الانفجار الكبير مباشرة.

بالتعاون مع مختبر لورانس بيركلي الوطني (LBNL)، يخطط باحثون من مشروع CMB-S4 في جامعة شيكاغو لبناء تلسكوبات وبنية تحتية في القارة القطبية الجنوبية وتشيلي. ستقوم هذه التلسكوبات بمسح السماء بحثًا عن موجات الجاذبية البدائية.

يضم مشروع CMB-S4 450 عالمًا من أكثر من 100 مؤسسة في 20 دولة. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 800 مليون دولار، بتمويل مشترك من NSF ووزارة الطاقة الأمريكية (DoE). ستقود جامعة شيكاغو الجزء الخاص بمؤسسة العلوم الوطنية، في حين سيقود الجزء الخاص بوزارة الطاقة مختبر لورانس بيركلي الوطني. ويهدف المشروع إلى أن يصبح جاهزًا للعمل بحلول أوائل عام 2030.

من خلال رسم خرائط CMB بتفاصيل غير مسبوقة والبحث عن موجات الجاذبية البدائية، فإن هذه التلسكوبات لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للكون. قد تسلط الضوء على الكون المظلم، وتتحقق من صحة النماذج الكونية الحالية، وتقدم نظرة ثاقبة على المقاييس المتطرفة للفيزياء التي لا يمكن التحقيق فيها من خلال تجارب فيزياء الجسيمات على الأرض.

سيتم تجهيز التلسكوبات CMB-S4 بكاشفات حساسة للغاية، مع التخطيط لما يقرب من 500,000 كاشف فائق التوصيل للتجربة. سيسمح هذا بإجراء قياسات دقيقة لإشارة موجة الجاذبية البدائية وتقليل الضوضاء والتداخل في الخلفية.

مع استمرار تعمق فهمنا لولادة الكون، تمثل هذه التلسكوبات خطوة مهمة نحو كشف ألغاز الكون وإيجاد دليل دامغ على التضخم، وهي النظرية التي تفسر التوسع المفاجئ للفضاء بعد الانفجار الكبير. . كما أنها تمتلك القدرة على سد الفجوة بين الجاذبية وميكانيكا الكم وتسليط الضوء على طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي موجات الجاذبية البدائية؟

ج: موجات الجاذبية البدائية هي تموجات في الزمكان نشأت من الانفجار الكبير ولا يزال من الممكن ملاحظتها حتى اليوم على شكل اهتزازات في الخلفية الكونية.

س: كيف ستقوم التلسكوبات CMB-S4 بالبحث عن هذه الموجات؟

ج: ستقوم التلسكوبات CMB-S4 برسم خريطة للخلفية الكونية الميكروية (CMB) بتفاصيل مذهلة والبحث عن التوقيع الخافت الذي خلفه تفاعل موجات الجاذبية البدائية مع CMB.

س: ما هي التطورات العلمية الأخرى التي يمكن توقعها من هذه التلسكوبات؟

ج: بالإضافة إلى دراسة موجات الجاذبية البدائية، ستوفر التلسكوبات رؤى حول تطور المادة وتوزيعها، وتساعد في البحث عن الكون المظلم، والتحقق من صحة النماذج الكونية الحالية.

س: متى سيتم تشغيل مشروع CMB-S4؟

ج: من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أوائل عام 2030.

س: كيف ستتغلب التلسكوبات CMB-S4 على الضوضاء الخلفية والتداخل المحلي؟

ج: سيتم تجهيز التلسكوبات بعدد غير مسبوق من أجهزة الكشف فائقة التوصيل، مما يسمح بإجراء قياسات دقيقة لمستوى الإشارة وتقليل الضوضاء.