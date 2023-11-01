حدود جديدة في علم الفلك: استكشاف موجات الجاذبية البدائية

يدفع علماء الفلك حدود فهمنا للكون من خلال استكشاف أبعد مسافة من المكان والزمان. باستخدام المراصد مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، يستطيع العلماء الآن تصور النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت خلال "العصور المظلمة الكونية". حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن الوصول إلى هذا العصر بسبب سحب الهيدروجين المحايد التي حجبت الرؤية.

لكن الآن، يكشف الباحثون النقاب عن أسرار "موجات الجاذبية البدائية" الناتجة عن الانفجار الكبير نفسه. منحت المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) جامعة شيكاغو مبلغ 3.7 مليون دولار، وهي الدفعة الأولى من منحة قدرها 21.4 مليون دولار. سيدعم هذا التمويل تطوير الجيل التالي من التلسكوبات التي سترسم خريطة للخلفية الكونية الميكروية (CMB) وموجات الجاذبية التي نشأت مباشرة بعد ولادة الكون.

موجات الجاذبية هي تموجات في الزمكان ناتجة عن اندماج الأجسام الضخمة، مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية. وفقًا لنظرية النسبية العامة لأينشتاين، هناك أيضًا موجات جاذبية تشكلت أثناء الانفجار الكبير والتي لا يزال من الممكن اكتشافها اليوم على شكل اهتزازات في الخلفية. وتهدف جامعة شيكاغو، بالتعاون مع مختبر لورانس بيركلي الوطني، إلى بناء تلسكوبات وبنية تحتية في القارة القطبية الجنوبية وتشيلي للبحث عن هذه الموجات.

يضم هذا المشروع الطموح 450 عالمًا من أكثر من 100 مؤسسة في 20 دولة. وتقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 800 مليون دولار، بتمويل مشترك من قبل NSF ووزارة الطاقة الأمريكية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل التلسكوبات بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ولن يقتصر الأمر على البحث عن موجات الجاذبية البدائية فحسب، بل سيوفر أيضًا خرائط تفصيلية للإشعاع CMB، مما يلقي الضوء على تطور وطبيعة كوننا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي موجات الجاذبية البدائية؟

ج: موجات الجاذبية البدائية هي تموجات في الزمكان تكونت أثناء الانفجار الكبير وربما لا تزال مرئية حتى اليوم.

س: كيف ستبحث التلسكوبات عن هذه الموجات؟

ج: سترسم التلسكوبات التي يجري تطويرها خريطة للخلفية الكونية الميكروية (CMB) وتبحث عن التوقيعات الدقيقة لموجات الجاذبية البدائية.

س: ما هي الاكتشافات الأخرى التي يمكن تحقيقها باستخدام هذه التلسكوبات؟

ج: بالإضافة إلى البحث عن موجات الجاذبية، ستوفر هذه التلسكوبات نظرة ثاقبة حول تطور الكون، وتوزيع المادة، ومن المحتمل أن تكشف الألغاز المحيطة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة.

مصادر:

– أخبار جامعة شيكاغو: [URL]

– مختبر لورانس بيركلي الوطني: [URL]