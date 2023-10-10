إعادة بناء الصفيحة التكتونية المفقودة: قصة بونتوس

كشفت سوزانا فان دي لاجمات، مرشحة الدكتوراه في جامعة أوتريخت، عن اكتشاف رائد في مجال تكتونية الصفائح. ومن خلال مجموعة من عمليات المحاكاة الحاسوبية والأبحاث الميدانية، قامت بإعادة بناء صفيحة تكتونية ضخمة لم تكن معروفة من قبل والتي كانت موجودة من قبل. كانت هذه اللوحة المفقودة، التي سُميت بونتوس على اسم إله البحر اليوناني، تبلغ مساحتها في يوم من الأيام ربع حجم المحيط الهادئ.

يتكون الغلاف الخارجي للأرض من عدة صفائح تكتونية كبيرة تطورت مع مرور الوقت. بعض هذه الصفائح، التي تتكون في الغالب من قشرة محيطية ثقيلة، قد غرقت في وشاح الأرض، ولم يتبق منها سوى شظايا في الأحزمة الجبلية كدليل. المنطقة المحيطة بالفلبين، حيث أجرت فان دي لاجيمات بحثها، عبارة عن تقاطع تكتوني معقد لأنظمة الصفائح المختلفة.

ومن خلال إعادة بناء حركات الصفائح الحالية في المنطقة الممتدة من اليابان إلى نيوزيلندا على مدار الـ 150 مليون سنة الماضية، حدد فان دي لاجيمات فجوة كبيرة تشير إلى وجود صفيحة مفقودة. من خلال العمل الميداني في أماكن مثل بورنيو، اكتشف الفريق صخورًا كانت في الأصل من صفيحة غير معروفة سابقًا، منفصلة عن بقايا الصفيحة المفقودة المعروفة بالفعل.

لم يتم العثور على آثار هذه اللوحة المفقودة، بونتوس، في شمال بورنيو فحسب، بل تم العثور عليها أيضًا في بالاوان في غرب الفلبين وفي بحر الصين الجنوبي. وقد سمح ذلك للباحثين بتجميع المدى الكامل لصفيحة بونتوس، التي كانت على الأقل ربع حجم المحيط الهادئ الحديث منذ أكثر من 150 مليون سنة. ومع توسع المحيط الهادئ القديم باتجاه الغرب، انغمست صفيحة بونتوس في النهاية تحت الصفيحة الأوراسية.

يسد اكتشاف بونتوس فجوة حاسمة في فهمنا لتكتونية الصفائح ويوفر نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي المعقد للمنطقة. تم نشر البحث الذي أجرته فان دي لاجيمات وفريقها في مجلة Gondwana Research، حيث سلط الضوء على قصة بونتوس الرائعة ودورها في تشكيل سطح الأرض.

مصادر:

– جامعة أوترخت

– أبحاث جوندوانا (2023)