حصل مختبر ImageTech التابع لجامعة SFU على تقنية جديدة لتطوير أبحاث الدماغ

حصل مختبر ImageTech في جامعة سيمون فريزر (SFU)، الموجود في مستشفى ساري التذكاري، مؤخرًا على تقنية جديدة من شأنها أن تعزز بشكل كبير أبحاث الدماغ وفهمنا لإصابات وأمراض الدماغ. قام المختبر بتركيب جهاز TRIUX™ neo المتطور، والذي يسمح للباحثين بالوصول إلى أحدث تقنيات تخطيط الدماغ المغناطيسي عالي الكثافة (MEG). هذه هي المنشأة الأولى في غرب كندا التي تضم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي عالي المجال (MRI) لكامل الجسم و3T.

تعمل إضافة TRIUX™ neo على توسيع قدرات المختبر لإجراء عمليات المسح المتقدمة لكل من البالغين والأطفال. يوفر MEG معلومات مفصلة للغاية حول نشاط الدماغ، مما يمكّن الباحثين من دراسة مجموعة من اضطرابات وأمراض الدماغ بما في ذلك الصرع والتوحد والأمراض العقلية وإصابات الدماغ والأورام وحتى مرض الزهايمر.

ستكون التكنولوجيا الجديدة مفيدة بشكل خاص للباحثين من معهد العلوم العصبية والتكنولوجيا العصبية (INN) التابع لجامعة SFU. سيتم استخدام MEG بالتزامن مع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لإنشاء بيانات أساسية عن وظائف المخ وبنيته. ستساعد هذه البيانات الباحثين على اكتساب فهم أفضل للعوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية التي تؤثر على ظهور الخرف وتطوره وأعراضه.

يوفر TRIUX™ neo أيضًا أدوات إعادة تدوير الهيليوم الداخلية، مما يقلل التكاليف ويتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بـ SFU. تلغي هذه التقنية الحاجة إلى إعادة تعبئة الهيليوم بشكل مستمر عن طريق تدويره في دورة مغلقة.

مع تطبيق تقنية MEG الجديدة، أصبح مختبر ImageTech التابع لجامعة SFU منشأة بحثية سريرية ذات مستوى عالمي. يتمتع الباحثون الآن بفرص لا مثيل لها لمراقبة عمل الدماغ وتحقيق خطوات كبيرة في علاج اضطرابات وأمراض الدماغ.

المصدر: مختبر ImageTech بجامعة سيمون فريزر، مستشفى ساري التذكاري