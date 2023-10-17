طريقة جديدة لقياس تمايل الجسيمات تكشف أسرار الفيزياء

طور العلماء في مصادم الهادرونات الكبير التابع للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) طريقة مبتكرة لقياس تمايل الجسيمات تسمى تاووس. في دراسة نشرت في مجلة Physical Review Letters، قدم الباحثون نهجا جديدا يركز على قياس الأوقات التي تمر فيها الجسيمات ببعضها البعض بدلا من قياس الاصطدامات المباشرة. تسمح هذه التقنية بإجراء قياسات أكثر دقة للعزم المغناطيسي لجسيم تاو، مما يوفر نظرة ثاقبة لأسرار الكون.

تواجه الإلكترونات والميونات والتاووس حركة متذبذبة تشبه حركة القمة الدوارة عند وضعها في مجال مغناطيسي. يمكن استخدام هذا التذبذب، المعروف باللحظة المغناطيسية للجسيم، للحصول على معلومات ثاقبة في مجال فيزياء الكم. ومن خلال قياس سرعة التذبذب، تتاح للعلماء الفرصة للكشف عن جسيمات وظواهر جديدة قد تكون موجودة خارج نطاق الفهم الحالي لفيزياء الجسيمات.

يعد قياس العزوم المغناطيسية للإلكترونات والميونات والتاوون جانبًا أساسيًا في أبحاث فيزياء الكم. توفر هذه القياسات لمحة عن السحابة المتقلبة من الجسيمات والجسيمات المضادة في عالم الكم. ومن خلال قياس التذبذب بدقة، يمكن للفيزيائيين استكشاف التلميحات المحتملة للجسيمات غير المكتشفة، وتسليط الضوء على الأسئلة الأساسية حول طبيعة الكون.

في الماضي، ركزت قياسات سرعة التذبذب بشكل أساسي على الإلكترونات بسبب كتلتها الخفيفة. ومع ذلك، فإن الميونات والتاووس، وهي أثقل وأقصر عمرًا، تحمل المزيد من الأمل في اكتشاف الجسيمات غير المعروفة. أسفرت القياسات الحديثة للعزم المغناطيسي للميون في فيرميلاب عن نتائج انحرفت عن تنبؤات النموذج القياسي، مما يشير إلى وجود جسيمات غير مفسرة في السحابة الكمومية للميون.

إن تاوس، باعتباره أثقل الجسيمات في عائلتها، يوفر فرصة أكبر لدراسة هذه التأثيرات الكمومية. ومع ذلك، فإن عمرها القصير يشكل تحديات لإجراء قياسات دقيقة. تم إجراء أفضل قياس للعزم المغناطيسي للتاو حتى الآن في عام 2004 ولم يتمكن من تحقيق دقة سوى منزلتين عشريتين. لمزيد من اختبار تنبؤات النموذج القياسي، يحتاج الفيزيائيون إلى قياسات أكثر دقة بعشر مرات.

للتغلب على هذه القيود، تحول الباحثون إلى نهج جديد. بدلًا من إجراء تصادمات مباشرة بين النوى، استخدم الفريق تصادمات شبه محتملة بين أيونات الرصاص. سمحت هذه التقنية الوشيكة بإنشاء تاو مع تقليل الظروف الصاخبة المرتبطة بالاصطدامات المباشرة. وبالتالي، تمكن الباحثون من تحقيق دقة أعلى في قياس تمايل تاو عما كان ممكنًا في السابق.

تفتح هذه الدراسة الرائدة إمكانيات جديدة لاستكشاف حدود فيزياء الجسيمات. ومن خلال تحسين دقة القياسات، يمكن للفيزيائيين فهم القوانين الأساسية للطبيعة بشكل أفضل، وربما الكشف عن وجود جسيمات لم تكن معروفة من قبل. يمثل البحث الذي تم إجراؤه في مصادم الهادرونات الكبير التابع لـ CERN خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لكشف أسرار الكون.

مصادر:

– رسائل المراجعة البدنية: [عنوان الدراسة]

- CERN: [معلومات إضافية عن التجربة]