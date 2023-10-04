علاج الأورام الدقيق: طريقة جديدة تسمح بتحليل عينات الأورام

يكتسب علم الأورام الدقيق، الذي يتضمن تشخيصًا وعلاجًا دقيقًا للسرطان، شعبية كبيرة. ومع ذلك، فإن معظم طرق فحص الخصائص الجزيئية للورم تعتمد على الخلايا الطازجة أو المجمدة، في حين أن أنسجة الورم التي تمت إزالتها جراحيًا عادة ما تكون مشبعة بالفورمالين ومدمجة في شمع البارافين. لسوء الحظ، من الصعب تحليل طفرات الحمض النووي أو تغييرات تنظيم الجينات في عينات الأنسجة المضمنة بالفورمالين والثابتة (FFPE).

في منشور حديث في Nature Communications، طور علماء من مركز فريد هاتشينسون للسرطان طريقة تتكيف مع تقنية CUT&Tag لفحص العناصر التنظيمية الجينية المهمة في FFPEs. تتيح هذه الطريقة المعدلة، والتي تسمى CUTAC، للباحثين الحصول على بيانات عالية الجودة وتحديد الجينات الرئيسية المشاركة في الأورام.

خلال جائحة كوفيد-19، قام عالم الأحياء الجزيئي الدكتور ستيفن هينيكوف بتطوير CUTAC من خلال العمل حول بروتينات تعبئة الحمض النووي للكشف عن المناطق التي تلعب دورًا في تنظيم النسخ. وباستخدام هذه الطريقة على الفئران FFPEs، اكتشف هينيكوف وزملاؤه أنماطًا غير معروفة سابقًا لتنظيم الجينات، بما في ذلك تحديد الرنا الميكروي الذي قد يكون له دور في الإصابة بالسرطان.

إن القدرة على استخلاص المعلومات الجزيئية من FFPEs يمكن أن تتيح إجراء دراسات بأثر رجعي تربط بين بيولوجيا الورم ونتائج المرضى باستخدام العينات الموجودة والمخزنة. بالإضافة إلى تطبيقها في أبحاث السرطان، يمكن أن يكون للطريقة الجديدة إمكانية التحقيق في العمليات البيولوجية خارج نطاق السرطان.

تم استخدام FFPEs على نطاق واسع في أقسام علم الأمراض للتخزين والتحليل على المدى الطويل منذ أواخر القرن التاسع عشر. لقد سمح التقدم التكنولوجي في السنوات الأخيرة للعلماء بدراسة تسلسل الجينات، والتعبير الجيني، وتغليف الحمض النووي. ومع ذلك، تتطلب هذه التقنيات عادة خلايا طازجة أو مجمدة، مما يجعل المعلومات الجزيئية القيمة المخزنة في FFPEs غير قابلة للوصول.

تم تكييف طريقة CUT&Tag الخاصة بالدكتور هينيكوف، والتي تحلل أنماط الكروماتين في الحمض النووي، لرسم خريطة لمناطق الكروماتين المضغوطة ومواقع الإيقاف المؤقت لإنزيمات بناء الحمض النووي الريبي (RNA) في FFPEs. توفر هذه المناطق رؤى مهمة حول تنظيم الجينات والعمليات البيولوجية التي تحدث في الأورام.

ويعمل العلماء مع شركة EpiCypher, Inc.، المزود التجاري لـ CUT&Tag، لتسويق الطريقة المعدلة للاستخدام في FFPEs.

مصادر:

"التشخيص الدقيق وعلاج السرطان أصبح ممكنًا باستخدام طريقة جديدة" - [اسم المصدر]

"العلماء يتكيفون مع تقنية القطع والوسم لتحليل الأورام" - [اسم المصدر]

"فهم إمكانات FFPEs في أبحاث السرطان" - [اسم المصدر]