تشكيل قارة عملاقة جديدة قد يؤدي إلى القضاء على الثدييات خلال 250 مليون سنة

يتوقع باحثون من جامعة بريستول أن تشكل قارة عملاقة جديدة، بانجيا ألتيما، خلال حوالي 250 مليون سنة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على البشر والثدييات الأخرى. وباستخدام أول نماذج مناخية حاسوبية عملاقة للمستقبل البعيد، قام العلماء بمحاكاة اتجاهات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في القارة العملاقة.

وكشفت النتائج أن المناخ سيصبح حارًا للغاية وجافًا وغير صالح للسكن بالنسبة للثدييات التي لا تتكيف مع التعرض لفترات طويلة للحرارة المفرطة. سيؤدي تكوين بانجيا ألتيما إلى المزيد من الانفجارات البركانية المتكررة، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة ارتفاع درجة حرارة الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة سطوع الشمس من شأنها أن تبعث المزيد من الطاقة، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح ألكسندر فارنسورث، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن القارة العملاقة المتكونة حديثًا ستخلق تهديدًا ثلاثيًا، بما في ذلك تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. درجات الحرارة اليومية التي تتراوح بين 2 إلى 40 درجة مئوية (50 إلى 104 درجة فهرنهايت) ومستويات الرطوبة العالية ستجعل من المستحيل على البشر والعديد من الأنواع الأخرى البقاء على قيد الحياة. وستؤدي الحرارة الشديدة أيضًا إلى نقص مصادر الغذاء والماء للثدييات.

وفي حين أن هناك عدم يقين عند التنبؤ بالأحداث حتى الآن في المستقبل، فإن البحث يرسم صورة قاتمة للغاية، مع احتمال أن تكون 8% إلى 16% فقط من أراضي القارة العملاقة صالحة للسكن للثدييات. وإذا استمر البشر في حرق الوقود الأحفوري، فقد تتضاعف مستويات ثاني أكسيد الكربون في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.

ويحذر المؤلفون من الرضا عن النفس في معالجة أزمة المناخ الحالية لأن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يتسبب بالفعل في وفاة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام. ويشددون على الحاجة الملحة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية للتخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ.

حذر تقرير كبير مدعوم من الأمم المتحدة نُشر العام الماضي من أن تغير المناخ يسير على الطريق الصحيح لتحويل الحياة على الأرض، مما يؤدي إلى عدم قدرة مليارات البشر والأنواع على التكيف ما لم يتم إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل كبير. إن الحاجة الملحة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة أمر بالغ الأهمية لتجنب التغيرات الكارثية التي يمكن أن تغير الحياة كما نعرفها بسرعة.

المصدر: CNN