تشكل قارة عملاقة خلال 250 مليون سنة قد يجعل الأرض غير صالحة للسكن بالنسبة للثدييات

استخدم باحثون من جامعة بريستول نماذج مناخية للتنبؤ بعواقب تكوين "قارة عملاقة" جديدة تسمى بانجيا ألتيما خلال 250 مليون سنة. ومن شأن اندماج القارات أن يؤدي إلى بيئة شديدة الحرارة والجافة وغير مضيافة، مما يجعلها غير مستدامة بالنسبة للبشر والثدييات. هذه الكائنات غير مهيأة للتعامل مع التعرض لفترات طويلة للحرارة المفرطة.

أخذت الدراسة بعين الاعتبار درجة الحرارة والرياح والأمطار واتجاهات الرطوبة وحركة الصفائح التكتونية وكيمياء المحيطات ومستويات ثاني أكسيد الكربون لمحاكاة الظروف في القارة العملاقة. ووجد الفريق أن تشكل بانجيا ألتيما سيؤدي إلى المزيد من الانفجارات البركانية المتكررة، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتسبب في مزيد من الاحتباس الحراري. بالإضافة إلى ذلك، ستبعث الشمس المزيد من الطاقة، مما يؤدي إلى تكثيف الحرارة.

مزيج هذه العوامل من شأنه أن يخلق درجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية (104 إلى 122 درجة فهرنهايت) مع مستويات عالية من الرطوبة. إن عدم القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق سيؤدي في النهاية إلى زوال البشر والعديد من الأنواع الأخرى. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الحرارة سيؤدي إلى نقص مصادر الغذاء والماء للثدييات. وقدر الباحثون أن ما بين 8% إلى 16% فقط من أراضي القارة العملاقة ستكون صالحة للسكن للثدييات.

ورغم وجود شكوك حول التنبؤ بالمستقبل حتى الآن، إلا أن التوقعات تبدو قاتمة. ويشير التقرير إلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون الحالية يمكن أن تتضاعف، على افتراض توقف البشر عن حرق الوقود الأحفوري على الفور. ومع ذلك، إذا استمرت الانبعاثات، فإن الارتفاع في مستويات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يحدث في وقت أقرب بكثير. وشدد مؤلفو التقرير على أهمية معالجة أزمة المناخ الحالية والسعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية للتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ.

ومن الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات فورية لأن البشر يعانون بالفعل من حرارة شديدة تؤثر سلبًا على الصحة. إن معالجة أزمة المناخ الآن أمر بالغ الأهمية لمنع ظهور كوكب غير صالح للسكن في المستقبل البعيد. وبخلاف ذلك، لن يتمكن مليارات البشر والأنواع الأخرى من التكيف، كما أبرز تقرير مدعوم من الأمم المتحدة نُشر العام الماضي.

المصدر: جامعة بريستول، علوم الأرض الطبيعية