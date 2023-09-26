تشكيل قارة عظمى جديدة قد يعرض البشر والثدييات للخطر خلال 250 مليون سنة

استخدم باحثون من جامعة بريستول نماذج مناخية حاسوبية عملاقة للتنبؤ بتكوين "قارة عملاقة" جديدة خلال 250 مليون سنة، تُعرف باسم بانجيا ألتيما. ومن المتوقع أن يؤدي اندماج القارات هذا إلى ظروف مناخية قاسية تجعل الكوكب غير صالح للسكن فعليًا للبشر والثدييات.

وقام الباحثون بمحاكاة اتجاهات درجة الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في بانجيا ألتيما، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل حركة الصفائح التكتونية، وكيمياء المحيطات، وعلم الأحياء. ووجدوا أن تكوين القارة العملاقة سيؤدي إلى المزيد من الانفجارات البركانية المتكررة، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ويؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الشمس أكثر سطوعًا، مما يؤدي إلى انبعاث المزيد من الطاقة وزيادة درجة حرارة الأرض.

ومن شأن الجمع بين هذه العوامل أن يؤدي إلى درجات حرارة واسعة النطاق تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، إلى جانب مستويات عالية من الرطوبة. سيكافح البشر والأنواع الأخرى من أجل البقاء في ظل هذه الظروف، حيث أنهم لم يتطوروا لتحمل التعرض لفترات طويلة للحرارة المفرطة. وستؤدي الحرارة المتزايدة أيضًا إلى نقص مصادر الغذاء والماء للثدييات.

على الرغم من وجود شكوك حول التنبؤات حتى الآن في المستقبل، يقدر الباحثون أن 8% إلى 16% فقط من الأراضي في بانجيا ألتيما ستكون صالحة للسكن للثدييات. علاوة على ذلك، يمكن لمستويات ثاني أكسيد الكربون أن تضاعف المستويات الحالية إذا استمر البشر في حرق الوقود الأحفوري. ويؤكد الباحثون أن هذه النظرة القاتمة يجب أن تكون بمثابة تذكير بالحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ الحالية.

ووفقا لتقرير سابق مدعوم من الأمم المتحدة، إذا لم يتم إبطاء ظاهرة الانحباس الحراري العالمي بشكل كبير، فإن مليارات البشر والأنواع الأخرى سوف يواجهون تحديات خطيرة في التكيف مع المناخ المتغير. ومن الأهمية بمكان الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والسعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن للتخفيف من تأثير تغير المناخ.

وتؤكد نتائج البحث على أهمية معالجة أزمة المناخ المستمرة وتسلط الضوء على العواقب السلبية للانبعاثات البشرية للغازات الدفيئة. في حين أن الظروف القاسية المتوقعة لمدة 250 مليون سنة قد تبدو بعيدة، إلا أننا نشهد بالفعل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ اليوم. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية لحماية الكوكب والأجيال القادمة.

مصادر:

– جامعة بريستول

– علوم الأرض الطبيعية