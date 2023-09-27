تشكيل بانجيا ألتيما: تحذير خطير لمستقبل الأرض

أصدرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بريستول تحذيرا شديدا بشأن احتمال تشكيل قارة عملاقة جديدة، تسمى بانجيا ألتيما. وقد يؤدي هذا السيناريو المستقبلي إلى عواقب كارثية على الأرض وسكانها، بما في ذلك البشر. تقدم الدراسة، المبنية على نماذج مناخية حاسوبية فائقة التطور، صورة قاتمة للمستقبل، وتتنبأ بانقراض جماعي وشيك بسبب الإجهاد الحراري الشديد.

من المتوقع أن تتشكل بانجيا ألتيما خلال 250 مليون سنة تقريبًا، ومن شأنها أن تحول كوكبنا إلى بيئة قاسية ولا ترحم. ويسلط البحث الضوء على عدة نتائج رئيسية:

1. الحرارة الشديدة والعداء: سوف تصبح بانجيا ألتيما أرض الحرارة الحارقة والجفاف، وغير مناسبة للثدييات غير المجهزة لتحمل التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة القصوى.

2. اشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري: سيزداد سطوع الشمس، مما يؤدي إلى انبعاث المزيد من الطاقة. وإذا اقترن ذلك بالنشاط البركاني المتزايد في القارة العملاقة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق مستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

3. الظروف القاتلة: ستواجه بانجيا ألتيما درجات حرارة واسعة النطاق تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، إلى جانب الرطوبة العالية. مثل هذه الظروف ستكون قاتلة للعديد من الأنواع، بما في ذلك البشر.

4. محدودية القدرة على العيش: لن يبقى سوى جزء صغير من أراضي بانجيا ألتيما، ما يقرب من 8% إلى 16%، صالحًا للسكن للثدييات، مما يسلط الضوء على التحديات الهائلة للبقاء على قيد الحياة في مثل هذه البيئة التي لا ترحم.

تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ المستمرة. ويؤكد على ضرورة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الإنسان، والسعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الهدف المتفق عليه وهو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة على النحو المبين في اتفاق باريس.

وشددت يونيس لو، إحدى مؤلفي التقرير، على أهمية مواجهة أزمة المناخ الحالية بشكل مباشر، قائلة: "من الضروري الحفاظ على التركيز الشديد على حالة الطوارئ المناخية المستمرة، والتي أثارها الإصدار من الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية."

وفي ضوء هذه التوقعات، يجب على البشرية أن تفكر في استراتيجيات البقاء على المدى الطويل. قد يتضمن ذلك استكشاف خيارات مثل استعمار كواكب أخرى أو تطوير طرق مبتكرة للتكيف مع البيئات القاسية، في حالة تحقق الظروف المتوقعة لبانجيا ألتيما.

على مدار تاريخ الأرض، وقعت خمسة أحداث انقراض جماعي كبرى، كان آخرها حدث انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني الذي أدى إلى انقراض الديناصورات. تؤكد دراسة جامعة بريستول على الأهمية الملحة للإدارة البيئية المسؤولة لتجنب الأزمات البيئية المستقبلية وحماية مستقبل كوكبنا.

مصادر:

– جامعة بريستول: دراسة أجراها باحثون في جامعة بريستول.

– اتفاقية باريس: اتفاقية المناخ العالمية الموقعة في باريس عام 2015.