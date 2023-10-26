دراسة جديدة تكشف عن زيادة وتيرة وقوة الأعاصير في القطب الشمالي

في دراسة رائدة، اكتشف باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وجامعة ألاسكا فيربانكس، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية إيه آند تي، ومختبرات سانديا الوطنية، أدلة دامغة تشير إلى أن الأعاصير في القطب الشمالي أصبحت أكثر شيوعًا وأكثر شدة. استخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Earth & Environment، مجموعة واسعة من مجموعات البيانات التي تمتد لعدة عقود لتحليل وفهم سلوك الأعاصير في المنطقة.

وكان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت البحث هو الإعصار القوي غير المسبوق الذي ضرب القطب الشمالي العام الماضي، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 67 ميلاً في الساعة. دفع هذا الحدث الاستثنائي العلماء إلى التحقق مما إذا كانت هذه العواصف آخذة في الارتفاع. ومن خلال فحص البيانات المناخية التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي، لاحظ الباحثون زيادة كبيرة في حجم وقوة وتواتر الأعاصير القطبية الشمالية على مدى السبعين عامًا الماضية. تستمر هذه العواصف القوية لفترة أطول، وتؤثر على بيئة المنطقة بطرق كبيرة.

كما حددت الدراسة وجود علاقة قوية بين ارتفاع درجات الحرارة وتشكل الأعاصير في القطب الشمالي. ومع استمرار تصاعد درجات الحرارة في المنطقة، وجد الباحثون أن التدرجات الحرارية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد حجم وقوة الأعاصير. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن التغيرات في التيار النفاث مرتبطة بزيادة حدوث الأعاصير القطبية الشمالية، خاصة خلال فصل الشتاء. وكان تعزيز الهواء القطبي في طبقة التروبوسفير خلال أشهر الصيف عاملاً آخر ساهم في انتشار الأعاصير.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. ومع ضرب الأعاصير ذات الحجم الأكبر والكثافة الأكبر للمنطقة القطبية الشمالية، يصبح التأثير الناتج على الجليد البحري أكثر وضوحًا. ومع تفكك المزيد من الجليد البحري، تتسارع عملية تغير المناخ في المنطقة، مما يؤدي إلى مزيد من التداعيات على النظام المناخي العالمي.

تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على قضية معقدة ومتطورة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من البحث والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأعاصير القطبية الشمالية المتكررة والمكثفة بشكل متزايد. ومن خلال فهم العوامل التي تحرك تشكلها وسلوكها، يمكن للعلماء التنبؤ بشكل أفضل والاستعداد لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه العواصف القوية في المستقبل.

أسئلة وأجوبة

ما هو الإعصار؟

الإعصار هو نظام مناخي واسع النطاق يتميز بمركز ضغط منخفض ورياح قوية تدور حوله. يمكن أن تؤدي الأعاصير إلى ظروف مناخية قاسية، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية وعرام العواصف.

لماذا تعتبر الأعاصير مهمة في منطقة القطب الشمالي؟

للأعاصير في منطقة القطب الشمالي آثار مهمة على نظام المناخ المحلي وأنماط المناخ العالمية. يمكن أن تساهم هذه العواصف في تفكك الجليد البحري وتسريع معدل تغير المناخ في القطب الشمالي.

ما هو تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تشكل الأعاصير في القطب الشمالي؟

يرتبط ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بتكوين الأعاصير. مع ارتفاع درجة حرارة المنطقة، تلعب التغيرات في تدرجات درجات الحرارة والتغيرات في التيار النفاث دورًا في حجم هذه العواصف وقوتها وتواترها.

كيف يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تفيد الأبحاث والإجراءات المستقبلية؟

تسلط الأفكار المكتسبة من هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى مواصلة البحث وتدابير التأهب لمعالجة تزايد حدوث الأعاصير القطبية الشمالية وشدتها. يعد فهم العوامل الأساسية التي تحرك هذه العواصف أمرًا بالغ الأهمية لوضع استراتيجيات للتخفيف من تأثيرها على البيئة والنظام المناخي.