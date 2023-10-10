تكشف الدراسة أن الصخور مصدر مهم لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

تقدم دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية Nature اكتشافًا مفاجئًا حول مساهمة الصخور في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وتشير الدراسة إلى أن عملية التجوية الطبيعية للصخور قد تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما قد ينافس الانبعاثات الصادرة عن البراكين. يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا الحالي لدورة الكربون وله آثار على نمذجة تغير المناخ.

على الرغم من أن فكرة تخزين الكربون الزائد في الصخور كاستراتيجية للتخفيف من تغير المناخ قد حظيت بالاهتمام، إلا أنها ليست حلاً مباشرًا. يمكن أن تعمل الصخور كمصارف للكربون عندما تمتص معادن معينة ثاني أكسيد الكربون أثناء التجوية الكيميائية، مما يقاوم الانبعاثات الصادرة عن البراكين. ومع ذلك، تحدد الدراسة عملية أخرى يمكن من خلالها للصخور، خاصة تلك التي يتم دفعها إلى سطح الأرض أثناء أحداث بناء الجبال، إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

يحدث هذا الإطلاق لثاني أكسيد الكربون عندما تتعرض صخور قاع البحر القديمة التي تحتوي على الكربون العضوي من الكائنات الحية المتوفاة منذ فترة طويلة للأكسجين والماء عند وصولها إلى سطح الأرض. يتفاعل الكربون مع الأكسجين، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وبدلاً من أن تكون هذه الصخور المتعرضة للتجوية بمثابة بالوعات للكربون، فإنها تصبح مصادر لثاني أكسيد الكربون.

استخدم الباحثون عنصر تتبع يسمى الرينيوم لقياس هذه الظاهرة. ووجدوا أن التجوية الصخرية الطبيعية لمواد السيليكات تطلق ما يقرب من 68 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن مباني التدفئة والتبريد خلال الظروف الجوية القاسية في الولايات المتحدة في عام 2. على الرغم من أن هذا أقل بحوالي 2022 مرة من ثاني أكسيد الكربون البشري الحالي. الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، فهي تشبه كمية ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها البراكين على مستوى العالم، مما يجعلها عاملاً مهمًا في دورة الكربون الطبيعية للأرض.

تشير الدراسة إلى أن أحداث إطلاق الكربون هذه من التجوية الصخرية ربما تكون قد تباينت عبر تاريخ الأرض، وربما أثرت على المناخ العالمي خلال فترات تكوين الجبال. ويدرس الباحثون أيضًا كيف يمكن للتغيرات المناخية التي يسببها الإنسان وزيادة التآكل أن تؤدي إلى زيادة في تسرب ثاني أكسيد الكربون الطبيعي في القرن القادم.

إن فهم هذه التدفقات الطبيعية لثاني أكسيد الكربون الناتج عن التجوية الصخرية سيساعد العلماء على التنبؤ بشكل أفضل بميزانية الكربون وتحسين التنبؤ بتغير المناخ. يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة للتفاعل المعقد بين الصخور وثاني أكسيد الكربون والنظام المناخي للأرض.

مصادر:

- طبيعة

- العلوم الشعبية

– بيان جامعة أكسفورد