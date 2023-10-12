توصلت الدراسة إلى أن الأنشطة البشرية تدفع الأرض نحو حدود الكواكب

قام الباحثون بتحديث نظرية حدود الكواكب، التي تفترض أن الأنشطة البشرية تؤدي إلى زعزعة استقرار نظام تشغيل الأرض وتعريض قابليتها للسكن للخطر. نشرت الدراسة في Science Advances، وتحدد عتبات واضحة لكل من حدود الكواكب التسعة، بما في ذلك الكيانات الجديدة (التلوث)، وتحميل الهباء الجوي، والمحيط الحيوي. وقد تم بالفعل اختراق ستة من الحدود التسعة، مما يشير إلى الحاجة الملحة للعمل.

وفقًا لإطار حدود الكواكب، يتكون نظام دعم الحياة على الأرض من تسعة عناصر، لكل منها حد أو حدود. ومع تجاوز هذه الحدود، فإن مساحة التشغيل الآمنة للكوكب معرضة للخطر. وتشمل الحدود تغير المناخ، وسلامة المحيط الحيوي، واستنفاد الأوزون، وتحمض المحيطات، والتدفقات البيوجيوكيميائية، وتغير نظام الأراضي، وتغير المياه العذبة، وتحميل الهباء الجوي، والكيانات الجديدة. يهدف الإطار إلى الحفاظ على التوازن ودعم الحياة كما نعرفها.

كانت الإصدارات السابقة من النظرية تحتوي على ثغرات في المعرفة، خاصة فيما يتعلق بعتبات الكيانات الجديدة، وتحميل الهباء الجوي، والسلامة الوظيفية للمحيط الحيوي. ومع ذلك، فإن الإطار المحدث يحدد الحدود لكل نظام. على سبيل المثال، يتم تحديد عتبة الكيانات الجديدة من خلال التطور السريع للمواد الكيميائية الاصطناعية وغيرها من الملوثات التي يصنعها الإنسان والتي تتجاوز قدرات التقييم والرصد الحكومية.

تقدم الدراسة مقياسًا جديدًا، وهو التخصيص البشري لصافي الإنتاج الأولي (HANPP)، لتقييم جزء السلامة الوظيفية لحدود المحيط الحيوي. وهو يقيس استخدام الكتلة الحيوية للبشرية ويسلط الضوء على تأثير مصادرة الطاقة على فقدان التنوع البيولوجي. يتضمن الإطار أيضًا لغة جديدة لـ "المناطق" لقياس تجاوزات الحدود، والتمييز بين المخاطر المتزايدة والمرتفعة.

تؤكد الدراسة على الترابط بين الحدود وتأثيرها المتبادل. وعلى الرغم من أن عبور ستة من الحدود التسعة لا يشكل كارثة فورية، إلا أنه بمثابة دعوة للاستيقاظ للمخاطر التي تنطوي عليها. وتُظهِر الجهود الناجحة لمعالجة استنفاد طبقة الأوزون في الستراتوسفير أن البشرية قادرة على تغيير مجرى الأمور. وتؤكد الدراسة على أهمية العمل الجماعي والضمانات مثل بروتوكول مونتريال.

يقدم إطار حدود الكواكب المحدث تحديثًا صارخًا للحالة المثيرة للقلق للكوكب. ويؤكد أن الأرض قد انتقلت من الهولوسين إلى الأنثروبوسين بسبب فقدان التنوع البيولوجي الناجم عن الإنسان، وتغير المناخ، والتلوث. تؤكد نتائج الدراسة على الحاجة الملحة للحد من هذه الانتهاكات الحدودية واستعادة مساحة التشغيل الآمنة للأرض.

مصادر:

– إليزابيث كلير ألبرتس، “الأرض دفعت إلى حدود الكواكب”، تقدم العلوم (2023)

– الطبيعة (2009)

– الطبيعة (2015)

- "بروتوكول مونتريال لا يزال وثيقة حية"، مونجاباي (2023)