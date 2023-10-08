اكتشف العلماء أدلة جديدة حول زيلانديا، القارة المخفية

توصل العلماء في نيوزيلندا مؤخرًا إلى اكتشاف رائع يوفر رؤى جديدة لقارة زيلانديا المخفية. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التاريخ التكتوني لزيلانديا ويقدم دليلاً على تفكك قارة غوندوانا العملاقة.

كانت زيلانديا، وهي عبارة عن كتلة أرضية مغمورة بالمياه وتغطي حوالي خمسة ملايين كيلومتر مربع، موضع اهتمام كبير للعلماء. وفي دراستهم الأخيرة المنشورة في المجلة العلمية Tectonics، قام الباحثون بتفصيل النتائج التي توصلوا إليها فيما يتعلق بالبركان في زيلانديا وبنيتها الجيولوجية.

وكشفت الدراسة عن وجود منطقة بركانية ضخمة على طول حافة غوندوانا، تقدر بحجم نيوزيلندا نفسها. حدث هذا النشاط البركاني منذ ما بين 100 إلى 60 مليون سنة عندما انفصلت زيلانديا عن القارة العملاقة. وكانت التوقيعات المغناطيسية الموجودة في عينات صخور قاع البحر ومسوحات قاع البحر حاسمة في تحديد هذه المنطقة البركانية. وأظهرت الصخور خصائص مشابهة لتلك الموجودة في نيوزيلندا والمناطق المجاورة الأخرى، مما يوفر المزيد من التأكيد.

ومن اللافت للنظر أن الدراسة سلطت الضوء أيضًا على تكوين الجرانيت القديم في زيلانديا المعروف باسم باثوليث المتوسط. يمتد هذا "العمود الفقري" الجرانيتي لمسافة 4,000 كيلومتر من كاليدونيا الجديدة. ويعتقد الباحثون أن دراسة تكوين الجرانيت هذا سيوفر رؤى مهمة حول التاريخ الجيولوجي لزيلانديا.

في حين أن هذه الدراسة تمثل معلما هاما في فهم زيلانديا، لا يزال هناك الكثير لاستكشافه واكتشافه حول هذه القارة المخفية. ويؤكد العلماء المشاركون في البحث على أهمية إجراء المزيد من الاستكشاف لكشف قصة زيلانديا الكاملة.

بالإضافة إلى المساهمة في معرفتنا بزيلانديا، تعزز هذه الدراسة أيضًا فهمنا للعمليات التكتونية وتطور قارات الأرض. إنه يضيف إلى مجموعة الأبحاث المتنامية التي تساعدنا على حل لغز الماضي الجيولوجي لكوكبنا.

مصادر:

- التكتونية (مجلة)

– ورقة بحثية كتبها مورتيمر ونيك وآخرون.