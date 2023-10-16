تصادمات المستعرات الأعظم غير المرئية تؤدي إلى نشوء سحب غبار سمحاقية وسحب جزيئية بين النجوم

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا فيما يتعلق بديناميكيات غاز الهيدروجين المحايد داخل حلقة القطب السماوي الشمالي (NCP). وفي دراسة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، وجد الباحثون أن الاصطدام بين قذيفتي المستعر الأعظم قد خلق الظروف اللازمة لتشكيل سحب الغبار المعلاق. وتعد هذه السحب بمثابة مقدمة أساسية لولادة النجوم والكواكب والسحب الجزيئية بين النجوم، وهي مكونات أساسية لبنات بناء الحياة.

وقاد الدراسة الدكتورة جوان شميلز، عالمة الفلك الفخرية في جمعية أبحاث الفضاء بالجامعات. ركز البحث على انفجارات المستعرات الأعظم المرتبطة بالرفيق غير المرئي للأنظمة النجمية الثنائية التي درستها المركبة الفضائية جايا. كشفت البيانات التي تم جمعها من تلسكوب إيفلسبيرج في ألمانيا عن توقيعات متعددة لقذيفة متوسعة، والتي تشمل قوس خط العرض المنخفض والسرعة المتوسطة (LLIV) على الجانب المقترب وحلقة NCP.

وفقًا للدكتور شميلز، "لم تحظى المستعرات الأعظم القديمة بهذا القدر من الاهتمام نظرًا لأن معظم الانبعاثات المثيرة للاهتمام قد تلاشت. لكننا نجد المزيد والمزيد من الأدلة على أنها قد تكون مسؤولة عن بعض الهياكل والديناميكيات المثيرة للاهتمام لسحب الهيدروجين بين النجوم.

مع تقدم بقايا المستعر الأعظم، تبدأ الأشعة السينية وإشعاع السنكروترون والضوء البصري في الاختفاء، لكن القشرة تستمر في التوسع من زخمها الخاص. تمتد مرحلة التوسع هذه لمئات الآلاف من السنين ويمكن ملاحظتها بشكل أفضل من خلال الانبعاثات الراديوية من ذرات الهيدروجين المحايدة التي تمت دراستها بواسطة تلسكوب إيفلسبيرج.

تشير الدراسة إلى أن الهيدروجين الموجود على الجانب المتراجع من الغلاف يتفاعل مع الغاز المقترب على الجانب القريب من الغلاف الثاني، مما يؤدي إلى تكوين حلقة NCP عند تقاطعهما. تم تحديد المسافات إلى قوس LLIV وحلقة NCP، حوالي 550 و700 سنة ضوئية على التوالي، باستخدام النجوم الأساسية في كل نظام ثنائي.

يؤكد جيريت فيرشور، المؤلف المشارك في الورقة البحثية وعالم الفلك الراديوي، على أهمية هذا العمل بقوله: "تعد المسافة واحدة من أكثر القياسات تحديًا في علم الفلك... ولأول مرة، نعرف أين هم وكيف أتوا". يكون."

تعد معرفة المسافات إلى هذه السحب الراديوية أمرًا بالغ الأهمية لمقارنة الملاحظات بالنماذج وحساب المعلمات الأساسية لسحب الهيدروجين. تشمل هذه المعلمات الكتلة والعمر والطاقة والزخم، وهي ضرورية للتحقق من التنبؤات النظرية وتعزيز معرفتنا بالفضاء بين النجوم.

تؤكد نتائج هذه الدراسة أن قوس LLIV وحلقة NCP هما جزء من الأصداف المتوسعة التي تتوافق مع تنبؤات نماذج المستعرات الأعظمية القديمة. يعد فهم نشأة سحب الغبار الرقيقة والسحب الجزيئية بين النجوم خطوة مهمة إلى الأمام في كشف أسرار الكون.

مصادر:

- جمعية أبحاث الفضاء الجامعية