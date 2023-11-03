رؤى جديدة حول ارتفاع درجة حرارة البحيرات في خطوط العرض العليا

قدمت دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Water رؤى جديدة حول الارتفاع المقلق في درجات حرارة البحيرات الواقعة على خطوط العرض العليا. بقيادة الدكتور إيستين وولواي من جامعة بانجور، تعاون فريق البحث مع علماء في الصين للتعمق أكثر في اتجاهات ارتفاع درجة حرارة البحيرات الواقعة عند خطوط عرض أعلى من 60 درجة شمالًا. استخدمت الدراسة بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة الرقمية لفحص درجات حرارة المياه السطحية لـ 92,245 بحيرة مذهلة.

نتائج الدراسة مثيرة للقلق وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وتأثيره على هذه النظم البيئية الحيوية. ارتفعت درجة حرارة البحيرات الواقعة عند خطوط العرض العليا بمعدل 0.24 درجة مئوية كل عقد من عام 1981 إلى عام 2020. ورغم أن هذه الزيادة كبيرة، إلا أنها في الواقع أبطأ من الارتفاع المقابل في درجة حرارة الهواء السطحي خلال نفس الفترة، والتي زادت بمقدار 0.29 درجة مئوية. لكل عقد. ويمكن أن يعزى هذا الاختلاف إلى ظاهرة زيادة التبخر الناتج عن ارتفاع درجات حرارة الهواء، مما يعمل على تبريد سطح البحيرة.

ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضًا أن البحيرات في مناطق خطوط العرض العليا تشهد ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة. هذه البحيرات حساسة بشكل خاص للتغيرات في المناخ، وتساهم هذه الحساسية المتزايدة في زيادة معدلات الاحترار بشكل أسرع. تسلط هذه النتيجة الضوء على الحاجة إلى بذل جهود مستهدفة لمعالجة ارتفاع درجة حرارة البحيرات الواقعة في خطوط العرض العليا والتخفيف من آثارها.

إن الآثار المترتبة على اتجاهات الاحترار هذه بعيدة المدى ومثيرة للقلق. تلعب البحيرات دورًا حاسمًا في النظم البيئية، حيث توفر الموارد الأساسية مثل مياه الشرب والفرص الترفيهية والموائل لمختلف أنواع الأسماك والحياة المائية. وتمتد عواقب ارتفاع درجة حرارة البحيرات إلى ما هو أبعد من هذه النظم البيئية، مع نتائج محتملة تشمل التغيرات في نوعية المياه، وزيادة تكاثر الطحالب، ونفوق الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر البحيرات بشكل كبير على العمليات الجيوفيزيائية العالمية، بما في ذلك أنماط الطقس والدورات الهيدرولوجية وتوزيع المياه العذبة.

وتعد هذه الدراسة بمثابة دعوة للعمل، حيث تؤكد على أهمية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير استراتيجيات التكيف للتخفيف من آثار ارتفاع درجة حرارة البحيرة. ستكون البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة لا تقدر بثمن لإجراء مزيد من البحوث حول آثار ارتفاع درجة حرارة البحيرة وصياغة حلول فعالة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو معدل ارتفاع درجة حرارة البحيرات الواقعة عند خطوط العرض العليا؟

ج: ترتفع درجة حرارة البحيرات الواقعة عند خطوط العرض العليا بمعدل 0.24 درجة مئوية كل عقد من عام 1981 إلى عام 2020.

س: هل ترتفع درجة حرارة البحيرات الواقعة على خطوط العرض العليا بشكل أسرع من البحيرات الأخرى؟

ج: نعم، وجدت الدراسة أن البحيرات الموجودة في مناطق خطوط العرض العليا تشهد ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة بسبب حساسيتها المتزايدة للتغيرات المناخية.

س: ما هي العواقب المحتملة لارتفاع درجة حرارة البحيرة؟

ج: يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة البحيرة إلى تغيرات في نوعية المياه، وزيادة تكاثر الطحالب، ونفوق الأسماك، وتعطيل العمليات الجيوفيزيائية العالمية مثل أنماط الطقس، والدورات الهيدرولوجية، وتوزيع المياه العذبة.

سؤال: ما الذي يمكن عمله للتخفيف من آثار ارتفاع درجة حرارة البحيرة؟

ج: إن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتطوير استراتيجيات التكيف أمر بالغ الأهمية في التخفيف من آثار ارتفاع درجة حرارة البحيرات.