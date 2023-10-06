تظهر الدراسة أن مكملات الكرياتين قد تفيد متلازمة التعب بعد كوفيد-19

تشير تجربة سريرية جديدة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition إلى أن مكملات الكرياتين الغذائية قد تكون لها فوائد محتملة للأفراد الذين يعانون من متلازمة التعب بعد كوفيد-19، المعروفة باسم كوفيد الطويل. شملت التجربة 12 مشاركًا يعانون من متلازمة التعب بعد كوفيد-19، وتم تقسيمهم بشكل عشوائي إما إلى مجموعة علاج وهمي أو مجموعة تلقت 4 جرامات من الكرياتين مونوهيدرات يوميًا لمدة ستة أشهر.

الكرياتين هو مركب طبيعي موجود في خلايا العضلات ومعروف بدوره في إنتاج الطاقة الخلوية خلال فترات قصيرة من النشاط البدني المكثف. وغالبا ما يستخدم كمكمل لتعزيز الأداء الرياضي وتعزيز نمو العضلات. ومع ذلك، استكشفت هذه الدراسة فوائدها المحتملة للأفراد الذين يعانون من متلازمة التعب بعد كوفيد-19.

أظهرت نتائج التجربة أن مكملات الكرياتين أدت إلى زيادة كبيرة في مستويات الكرياتين في كل من عضلات الساق والدماغ. بالإضافة إلى ذلك، بعد ثلاثة أشهر من تناول المكملات، أبلغ المشاركون عن انخفاض كبير في التعب العام. وفي المتابعة لمدة ستة أشهر، شهدوا أيضًا تحسنًا في الأعراض مثل فقدان التذوق، وصعوبات التنفس، وآلام الجسم، والصداع، وصعوبات التركيز.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مكملات الكرياتين قد تكون تدخلاً فعالاً لإدارة متلازمة التعب بعد كوفيد-19. ومع ذلك، يؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج في مختلف المجموعات السكانية بعد كوفيد-19.

بشكل عام، يوفر هذا البحث رؤى جديدة حول الفوائد المحتملة للكرياتين للأفراد الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل الأمد. قد توفر مكملات الكرياتين الراحة من التعب وتحسن الأعراض المختلفة المرتبطة بمتلازمة التعب بعد كوفيد-19.

المصدر

– "تأثيرات مكملات الكرياتين لمدة ستة أشهر على النتائج التي أبلغ عنها المريض والطبيب، ومستويات الكرياتين في الأنسجة لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة التعب بعد كوفيد-19" بقلم يلينا سلانكاميناك، وماريجانا رانيسافليف، ونيكولا تودوروفيتش، ويلينا أوستوييتش، وفالديمار ستاير، و سيرجي م. أوستوييتش. علوم الأغذية والتغذية. دوى: 10.1002/fsn3.3597.