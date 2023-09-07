منظور جديد للثقوب السوداء: الجاذبية المتوازية واكتشاف "شعر" الثقب الأسود

لقد تصارعت الفيزياء الفلكية لفترة طويلة مع الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء، مع افتقارها المحير إلى معلومات إضافية تتجاوز كتلتها، وشحنتها الكهربائية، ومعدل دورانها ــ وهو المبدأ المعروف باسم "الثقوب السوداء ليس لها شعر". ومع ذلك، شرعت مجموعة من علماء الفيزياء النظرية في دراسة نظرية بديلة للجاذبية تسمى الجاذبية "teleparallel"، والتي يمكن أن تحدث ثورة في فهمنا لهذه الكيانات الكونية.

على عكس النسبية العامة التقليدية، التي تركز على انحناء الزمكان، تستكشف الجاذبية البعدية المتوازية "التواء" الزمكان الناجم عن وجود الكتلة أو الطاقة. على الرغم من أن هذا النهج يعادل رياضيًا النسبية القائمة على الانحناء، إلا أنه يوفر رؤى جديدة حول طبيعة الثقوب السوداء.

في بحثهم، أدخل الفريق الحقول العددية، والكيانات الكمومية الموجودة عبر المكان والزمان، في إطار الجاذبية المتوازية. تم دراسة هذه الحقول العددية، التي كانت تستخدم سابقًا لتفسير ظواهر مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة، لمعرفة تأثيرها على الثقوب السوداء. ومن المثير للدهشة أن الفيزيائيين اكتشفوا أنه ضمن الإطار المتوازي عن بعد، تكتسب الثقوب السوداء ما يمكن الإشارة إليه باسم "الشعر" - وهو حقل عددي قوي بالقرب من أفق الحدث، يحتوي على معلومات قيمة حول خصائص الثقب الأسود.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد إمكانيات جديدة لدراسة الثقوب السوداء عن بعد، ربما من خلال مراقبة موجات الجاذبية. ويتوقع العلماء اكتشاف مؤشرات دقيقة لهذه المجالات العددية أثناء تصادمات الثقوب السوداء، مما يوفر مزيدًا من التبصر حول هذه الأجرام السماوية الغامضة.

علاوة على ذلك، مكنت التطورات الحديثة العلماء من التقاط أول صورة مباشرة على الإطلاق لثقب أسود يصدر دفقات قوية. توفر هذه الصورة الرائعة وضوحًا غير مسبوق في مراقبة ثقب أسود هائل في مركز مجرة ​​Messier 87. ولأول مرة، لاحظ العلماء العلاقة بين قاعدة النفاثة عالية السرعة والمادة المحيطة بالثقب الأسود قبل أن يتم استهلاكها، وهي عملية تعرف باسم "التراكم".

تُظهر الصورة، الملتقطة بالتلسكوبات الراديوية، ظهور الدفق من حلقة الانبعاث التي تحيط بالثقب الأسود المركزي الهائل. وبشكل ملحوظ، تبدو هذه الحلقة أكبر بنسبة خمسين بالمائة مما كانت عليه في الصور السابقة، مما يشير إلى أن الثقب الأسود يستهلك المادة بمعدل أسرع مما كان مقدرا سابقا.

توفر هذه التطورات الأخيرة لمحة عن عالم الثقوب السوداء المعقد والآسر، وتسليط الضوء على خصائصها وتفاعلاتها وإمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات الرائدة.

مصادر:

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