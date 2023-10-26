فهم كوكب الزهرة: استكشاف دور الصفائح التكتونية في غلافها الجوي

سلطت دراسة حديثة في Nature Astronomy الضوء على العلاقة المثيرة للاهتمام بين تكتونية الصفائح والغلاف الجوي الفريد لكوكب الزهرة. أجرى المؤلف الرئيسي، الدكتور ماثيو ويلر من معهد القمر والكواكب، إلى جانب باحثين من جامعة براون وجامعة بوردو، دراسة تقارن الغلاف الجوي الحالي لكوكب الزهرة مع التجارب العددية للتطور الحراري والكيميائي التكتوني طويل المدى.

على الرغم من تشابه كوكب الزهرة من حيث الكتلة والحجم مع الأرض، إلا أنه يُظهر غلافًا جويًا مختلفًا تمامًا. يتعرض كوكب الزهرة، المغطى بدرع كثيف يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون، لدرجات حرارة سطحية تتجاوز 800 درجة فهرنهايت. يطرح هذا المناخ الدفيئ الشديد سؤالًا أساسيًا حول تطور الكوكب - لماذا يفتقر كوكب الزهرة إلى دليل واضح على تكتونية الصفائح؟

تشير الدراسة إلى أن الإجابة تكمن في مرحلة مبكرة من النشاط الشبيه بالصفائح التكتونية على كوكب الزهرة. على عكس الأرض، حيث تستمر الصفائح التكتونية في تشكيل سطح الكوكب، شهد كوكب الزهرة انتقالًا من المرحلة التكتونية النشطة إلى نظام غطاءه الراكد الحالي منذ أكثر من مليار سنة. ويعتقد أن هذا التحول هو نتيجة لمجموعة من العوامل، بما في ذلك فقدان المياه وزيادة سماكة الغلاف الجوي بسبب إطلاق الغازات البركانية. هذه التغييرات جعلت الكوكب غير صالح للسكن بسبب الحركات التكتونية، مما أدى إلى توقف تكتونية الصفائح.

الجانب الأكثر إلحاحًا في هذا البحث هو الآثار المترتبة على مستقبل الأرض. من خلال فهم كيفية انتهاء تكتونية الصفائح على كوكب الزهرة، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للعوامل التي يمكن أن توجه الأرض نحو مسار يشبه كوكب الزهرة. يعد استكشاف هذه الظروف أمرًا حيويًا في التنبؤ بمصير كوكبنا وضمان صلاحيته للسكن على المدى الطويل.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الصفائح التكتونية؟

تكتونية الصفائح هي النظرية العلمية التي تصف حركة وتفاعل أجزاء كبيرة من الغلاف الصخري للأرض، أو القشرة الخارجية للكوكب.

2. كيف يختلف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة عن الغلاف الجوي للأرض؟

يتمتع كوكب الزهرة بغلاف جوي سميك يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى مناخ شديد الدفيئة مع درجات حرارة سطحية تتجاوز 800 درجة فهرنهايت. وفي المقابل، يتكون الغلاف الجوي للأرض بشكل أساسي من النيتروجين والأكسجين.

3. ما أهمية دراسة كوكب الزهرة لمستقبل الأرض؟

توفر دراسة كوكب الزهرة رؤى قيمة حول العوامل التي يمكن أن تؤثر على قابلية الكوكب للسكن وتطوره على المدى الطويل. إن فهم كيفية انتهاء تكتونية الصفائح على كوكب الزهرة يمكن أن يساعد العلماء على التنبؤ بالظروف التي قد تؤدي إلى نتائج مماثلة على الأرض وتوجيه الجهود لضمان استمرار صلاحية الكوكب للسكن.

(المصدر: رابطة أبحاث الفضاء بالجامعات – www.usra.edu)