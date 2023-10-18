الكشف عن التبادل الوراثي بين الإنسان العاقل والنياندرتال

قدمت دراسة حديثة تحلل الجينوم الأوروبي والآسيوي من الأربعين ألف سنة الماضية رؤى حول التبادل الجيني بين الإنسان العاقل وأقرب أقربائنا، إنسان النياندرتال. ويكشف البحث أن إنسان النياندرتال لم يتم القضاء عليه بالكامل من قبل جنسنا البشري، ولكنه بدلاً من ذلك شهد أحداث تهجين مع مرور الوقت، مما أدى في النهاية إلى استيعابهم الوراثي.

قامت هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، بفحص 4,464 جينومًا أوراسيًا، قديمًا وحديثًا، لفهم كيفية ترابطها بناءً على الأصول الجغرافية والعمر. وأظهرت النتائج أن المزارعين الأوائل، الذين ينتمون إلى الأناضول وبلاد الشام، والذين لديهم أصول أقل من النياندرتال، خففوا نسبة الحمض النووي للنياندرتال في السكان الأوروبيين منذ حوالي 10,000 آلاف سنة. وهذا ما يفسر سبب وجود نسبة أعلى من سكان شرق آسيا من أصل إنسان نياندرتال مقارنة بسكان أوروبا الغربية.

أجرى فريق البحث عمليات محاكاة حاسوبية أشارت إلى أن هجرة السكان وتهجينهم مع مجموعات مختلفة سيؤدي إلى حصول الأجيال اللاحقة على نسبة من الحمض النووي المحلي تتناسب مع المسافة التي جاء منها السكان المهاجرون. يشير هذا إلى أنه مع انتقال الإنسان العاقل بعيدًا عن إفريقيا، تراكم المزيد من الحمض النووي للنياندرتال في جينوماته.

وكشفت الدراسة أيضًا أن التوسع الثاني للنطاق للمزارعين الأوائل من الأناضول وبلاد الشام، والذي حل محل الصيادين وجامعي الثمار في أوروبا، لعب دورًا مهمًا في تفسير التوزيع الحالي لسلالة النياندرتال. قام الفريق بفحص الجينومات التي يعود تاريخها إلى 40,000 ألف عام أو أقل من مصدر الحمض النووي القديم لألين في كلية الطب بجامعة هارفارد، والذي أظهر كيف أصبح الحمض النووي للنياندرتال مخففًا في الجينوم البشري بعد اختفاء إنسان نياندرتال من السجل الأحفوري.

في حين أن المستوى الإجمالي لسلالة النياندرتال يبلغ حوالي 2%، إلا أن المستويات تختلف بين المناطق المختلفة. وُجد أن شرق آسيا لديه مستوى من سلالة النياندرتال أعلى بنسبة 8٪ إلى 24٪ من أوروبا الغربية. يمكن تمييز هذه الاختلافات في أسلاف النياندرتال من خلال تراكم الجينات القديمة.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول تاريخ التبادل الجيني بين الإنسان العاقل والنياندرتال. سوف يساهم المزيد من التحليل والاكتشافات المتعلقة بعلم الإنسان القديم في فهم أكثر شمولاً لتنوعنا الجيني الحديث والتفاعلات بين جنسنا البشري وأقرب أقربائنا.

مصادر:

– مجلة التقدم العلمي

– مقالة جيزمودو – “التحليل الجيني الشامل يكشف مدى تهجين إنسان النياندرتال” (الرابط: https://gizmodo.com/sweeping-genetic-analogy-reveals-the-extent-of-neande-1848036894)