اكتشف العلماء سيناريو جديد لوفرة المعادن الثمينة في عباءة الأرض

اكتشف العلماء سيناريو جديدا قابلا للتطبيق من الناحية الجيوفيزيائية، يفسر وفرة بعض المعادن الثمينة، مثل الذهب والبلاتين، في وشاح الأرض. في الماضي، أظهرت عمليات المحاكاة أن معظم المعادن، بما في ذلك العناصر شديدة المحبة للحديد (HSEs) ذات الألفة القوية للحديد، تستنزف بسرعة إلى قلب الأرض. ومع ذلك، فإن عمليات المحاكاة الجديدة أخذت في الاعتبار خلط مواد الوشاح الناتج عن التأثير، والذي كان من الممكن أن يمنع المعادن من الغرق تمامًا.

قام الباحثون بوضع نموذج لخلط كوكب صغير متصادم مع مواد الوشاح على ثلاث مراحل: معادن السيليكات الصلبة، وصهارة السيليكات المنصهرة، والمعدن السائل. ووجدوا أن المنطقة المنصهرة جزئيًا تحت محيط الصهارة الناتج عن الاصطدام يمكن أن تكون قد أوقفت نزول المعادن الكوكبية إلى قلب الأرض. في هذا السيناريو، تغوص المعادن الثقيلة في قاع محيط الصهارة المحلي، ثم تتسرب ببطء عبر المنطقة المنصهرة جزئيًا تحتها. عندما يتصلب الوشاح، تصبح المعادن محاصرة ويتم الاحتفاظ بها داخل الوشاح.

علاوة على ذلك، يلعب الحمل الحراري للوشاح دورًا في إعادة توزيع هذه المعادن على مدى فترات زمنية جيولوجية طويلة. يشير الحمل الحراري للوشاح إلى ارتفاع مادة الوشاح الساخنة وغرق المواد الباردة. تسمح هذه العملية بخلط وإعادة توزيع مواد الوشاح، بما في ذلك HSEs المتراكمة من الاصطدامات الكبيرة التي حدثت منذ مليارات السنين.

لقد كان فهم كيفية الاحتفاظ بالمعادن الثمينة في عباءة الأرض مسألة علمية طويلة الأمد. يقدم هذا البحث الجديد رؤى قيمة حول العمليات التي أدت إلى وفرة هذه المعادن في الوشاح، مما يسلط الضوء على التاريخ الجيولوجي للأرض.

المصدر: خدمة أخبار آني