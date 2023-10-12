العلماء يكتشفون سيناريو جديدا لوجود المعادن الثمينة في عباءة الأرض

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد يفسر وجود معادن ثمينة مثل الذهب والبلاتين في وشاح الأرض. من خلال عمليات المحاكاة والنماذج، وجد الباحثون أن خلط مواد الوشاح الناتج عن التأثير يمكن أن يمنع المعادن من الغرق بالكامل في قلب الأرض.

كان تشكل القمر منذ حوالي 4.5 مليار سنة نتيجة اصطدام بين الأرض وكوكب بحجم المريخ. جلبت حقبة القصف هذه، المعروفة باسم "التراكم المتأخر"، أيضًا الكواكب المصغرة، بما في ذلك العناصر شديدة المحبة للحديد (HSEs) مثل الذهب والبلاتين، إلى الأرض.

أظهرت عمليات المحاكاة السابقة أنه عندما تخترق الكواكب المصغرة وشاح الأرض، يتم استيعاب كميات صغيرة فقط من المعادن، مع غرق معظمها في القلب. وأثار هذا التساؤل حول كيفية حصول الأرض على معادنها الثمينة.

ولمعالجة هذه المشكلة، طور العلماء عمليات محاكاة جديدة تأخذ في الاعتبار خلط الكواكب المصغرة المؤثرة مع مواد الوشاح. ركزت عمليات المحاكاة على نظام ثلاثي المراحل: معادن السيليكات الصلبة، وصهارة السيليكات المنصهرة، والمعادن السائلة. ومن خلال الجمع بين الديناميكيات السريعة لهذا النظام والخلط طويل الأمد الذي يوفره الحمل الحراري للوشاح، أصبح الاحتفاظ بالمواد الصحية والسلامة والبيئة في الوشاح ممكنًا.

في هذا السيناريو، يصطدم الجسم المصطدم بالأرض، مما يؤدي إلى تكوين محيط من الصهارة السائلة حيث تغوص المعادن الثقيلة. عندما تصل هذه المعادن إلى المنطقة المنصهرة جزئيًا بالأسفل، فإنها تتسرب من خلال الذوبان وتغوص ببطء نحو قاع الوشاح. ثم يتصلب الوشاح المنصهر، مما يؤدي إلى احتجاز المعادن. إن عملية الحمل الحراري للوشاح، المدفوعة بالحرارة من قلب الأرض، تحمل هذه المعادن وتعيد توزيعها مع مرور الوقت.

يقدم هذا الاكتشاف تفسيرًا قابلاً للتطبيق من الناحية الجيوفيزيائية لوجود المعادن الثمينة في عباءة الأرض. إنه يسلط الضوء على أهمية الاختلاط الناتج عن التأثير في تشكيل تكوين كوكبنا، منذ مليارات السنين.

المصدر: وقائع ورقة الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، جامعة ييل.

التعاريف:

– التراكم المتأخر: فترة القصف المكثف لكوكب أو قمر بواسطة الكواكب المصغرة بعد تكوينه الأولي.

– عناصر Siderophile : معادن ذات انجذاب قوي للحديد.

– الحمل الحراري للوشاح: صعود وهبوط مواد الوشاح الساخنة والباردة، مما يعيد توزيع المواد داخل الوشاح.