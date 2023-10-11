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اكتشف العلماء كيف احتفظت الأرض بالمعادن الثمينة في غلافها

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
اكتشف العلماء كيف احتفظت الأرض بالمعادن الثمينة في غلافها

اكتشف العلماء رؤى جديدة حول كيفية الاحتفاظ بالمعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين في عباءة الأرض، على الرغم من النظريات السابقة التي تشير إلى أن هذه المعادن كانت قد غاصت حتى اللب. استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، عمليات المحاكاة لاستكشاف الخلط الناتج عن التأثير لمواد الوشاح.

منذ حوالي 4.5 مليار سنة، تعرضت الأرض لتأثير كبير من كوكب بحجم المريخ، مما أدى إلى قذف المواد إلى القرص المداري، والذي تشكل منه القمر. بعد هذه الفترة، المعروفة باسم "التراكم المتأخر"، اصطدمت الكواكب المصغرة الكبيرة بالأرض، مما أدى إلى ظهور معادن ذات صلة قوية بالحديد، والمعروفة باسم العناصر "المحبة للحديد" للغاية، والتي تم امتصاصها في الأرض الفتية.

وكانت عمليات المحاكاة السابقة قد أشارت إلى أن معظم هذه المعادن، بما في ذلك العناصر شديدة المحبة للحديد (HSEs)، قد تصب في قلب الأرض. ومع ذلك، تكشف الدراسة الجديدة عن سيناريو قابل للتطبيق يفسر وفرة هذه المعادن الثمينة في الوشاح.

أخذت عمليات المحاكاة بعين الاعتبار تأثير أحد الكواكب الصغيرة على الأرض، مما أدى إلى تكوين محيط من الصهارة الموضعي الذي تغوص فيه المعادن الثقيلة إلى القاع. عندما تصل المعادن إلى المنطقة المنصهرة جزئيًا بالأسفل، فإنها تتسرب من خلال الذوبان ثم تغوص ببطء نحو قاع الوشاح. خلال هذه العملية، يتصلب الوشاح المنصهر، مما يؤدي إلى احتجاز المعادن بشكل فعال.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على دور الحمل الحراري للوشاح في إعادة توزيع مواد الوشاح على مدى فترات طويلة من الزمن. يشير الحمل الحراري للوشاح إلى مادة الوشاح الساخنة الصاعدة والمواد الباردة الغارقة، مما يؤدي إلى خلط وإعادة توزيع مواد الوشاح، بما في ذلك العناصر شديدة المحبة للحديد.

يقدم هذا البحث فهمًا جديدًا لكيفية احتفاظ الأرض بمعادنها الثمينة، ويسلط الضوء على تكوين الوشاح والعمليات التي شكلت كوكبنا على مدى مليارات السنين.

مصادر:
– وقائع ورقة الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS).

By غابرييل بوتا

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