تم تأكيد ضعف تيار الخليج من خلال دراسة جديدة

أكدت دراسة جديدة بشكل قاطع أن تيار الخليج، وهو تيار محيطي رئيسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وجزء من حركة شمال المحيط الأطلسي، قد ضعف بنسبة 4٪ على مدى العقود الأربعة الماضية. وتقدم الدراسة، التي تحمل عنوان "الضعف القوي لتيار الخليج خلال العقود الأربعة الماضية التي لوحظت في مضيق فلوريدا"، والتي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، أول دليل قاطع على هذا التغيير الكبير في تيار المحيط.

ويلعب تيار الخليج دوراً حاسماً في أنماط الطقس والمناخ، وقد يكون لضعفه آثار كبيرة. إنه يؤثر على الطقس الإقليمي والمناخ والظروف الساحلية، بما في ذلك درجة حرارة الهواء السطحي الأوروبي وهطول الأمطار، ومستوى سطح البحر الساحلي على طول جنوب شرق الولايات المتحدة، ونشاط الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي. يعد فهم هذه التغييرات أمرًا مهمًا لتفسير التغييرات المرصودة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في الأحداث المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحر والعواصف.

على الرغم من أن الدراسة لم تحدد سبب ضعف تيار الخليج، إلا أن الأبحاث المستقبلية ستهدف إلى تحديد العوامل الأساسية. يقترح المؤلفون أن تغير المناخ أو التغيرات الطبيعية يمكن أن تكون أسبابًا محتملة. وقد أشارت النماذج المناخية إلى اتجاهات ضعف مماثلة، ولكن هناك حاجة إلى أدلة رصد إضافية لتحديد السبب الدقيق.

لإجراء الدراسة، استخدم الباحثون النمذجة الافتراضية لتحليل البيانات من ثلاثة مصادر مستقلة: الكابلات البحرية، وقياس الارتفاع عبر الأقمار الصناعية، والملاحظات الموقعية. ومن خلال الجمع بين مجموعات البيانات هذه، تمكن الباحثون من تقديم دليل واضح على التغيير طويل المدى في النقل في تيار الخليج. تؤكد الدراسة على أهمية النظر في مصادر متعددة مستقلة للبيانات، على غرار كيفية تقديم العديد من الشهود في قاعة المحكمة، لبناء صورة متماسكة لاتجاه الضعف.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى استمرار المراقبة والبحث حول تيار الخليج لفهم سلوكه وتأثيراته المحتملة بشكل أفضل على أنماط المناخ والطقس.

مصادر:

- "الضعف القوي لتيار الخليج خلال العقود الأربعة الماضية الذي لوحظ في مضيق فلوريدا" المنشور في رسائل البحوث الجيوفيزيائية- CleanTechnica