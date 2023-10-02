اكتشاف الساعات اللاجينية في النباتات يوفر رؤى جديدة حول التطور

من المعروف منذ فترة طويلة أن علم التخلق، وهو دراسة كيفية تأثير العوامل البيئية وتجارب الحياة على التعبير الجيني دون تغيير تسلسل الحمض النووي، يلعب دورًا في البشر والثدييات الأخرى. الآن، كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة Science أن الساعات اللاجينية لا توجد فقط في النباتات ولكنها تقيس الوقت بدقة على مدى أجيال عديدة.

الساعات اللاجينية هي نماذج رياضية تقيم مستوى مثيلة الحمض النووي، وهو تعديل كيميائي يؤثر على نشاط الجينات، في مواقع محددة في الجينوم. تم استخدام هذه الساعات على نطاق واسع كمؤشرات حيوية للشيخوخة والصحة لدى البشر والحيوانات الأخرى. ومع ذلك، فإن وجودها وفائدتها في النباتات لم يكن معروفًا إلى حد كبير حتى الآن.

ويوضح البحث، الذي أجراه فريق دولي من العلماء، أن الساعات اللاجينية في النباتات يمكنها قياس الوقت بدقة ملحوظة، من عقود إلى قرون. ويفوق هذا المستوى من الدقة مستوى الساعات التقليدية القائمة على طفرة الحمض النووي. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على الأسئلة المتعلقة بالتطور الجزئي والتي ثبت صعوبة حلها، مثل توقيت إدخال الأنواع الغازية وتأثير الأنشطة البشرية منذ عصر التصنيع الحديث.

وللكشف عن الساعات اللاجينية النباتية، قام الباحثون بفحص شجرة حور عمرها 300 عام. وقاموا بتحليل أنماط مثيلة الحمض النووي في فروع مختلفة من الشجرة، ووجدوا ارتباطًا بعمر الفرع الذي تم تحديده من خلال حساب حلقات الشجرة. وتمكن الفريق أيضًا من تقدير عمر الفرع الذي لا يمكن تحديده باستخدام بيانات مثيلة الحمض النووي فقط.

ثم اختبر الباحثون إمكانية تطبيق الساعات اللاجينية في أنواع نباتية أخرى ذات أنماط مختلفة من التكاثر. ركزوا على نبات أرابيدوبسيس ثاليانا، وهو نبات ذاتي التخصيب، وزوستيرا مارينا، وهو عشب بحري مستنسخ. من خلال جمع عينات من التجمعات الطبيعية لهذه الأنواع وقياس مستويات مثيلة الحمض النووي، اكتشفوا أن الساعات اللاجينية تقدر بدقة أوقات الاختلاف في الأشجار التطورية أو التطورية داخل الأنواع.

ووجدت الدراسة أيضًا أنه يمكن استخدام الساعات اللاجينية لتقدير وقت النسب باستخدام مجموعات التطور التجريبية. وشمل ذلك نباتات A. thaliana المعرضة لبيئات مختلفة أو من أصول جغرافية متميزة. حدد الباحثون عمليات المحاكاة الشبيهة بالساعة، وهي تغييرات مثيلة الحمض النووي التي تحدث بشكل مستقل عن طفرات الحمض النووي، للتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها.

إن اكتشاف الساعات اللاجينية في النباتات له آثار مهمة على فهم تطور النبات وبيئته. توفر هذه الساعات أداة جديدة لتأريخ الأحداث التطورية، مثل الأنواع، والتهجين، والاستعمار، والتكيف، والتي يصعب تحديدها بناءً على طفرات الحمض النووي فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر التغيرات اللاجينية على التعبير الجيني والتباين المظهري، مما يؤثر على السمات مثل معدل النمو، وتحمل الإجهاد، ووقت التزهير، ومقاومة الأمراض. يمكن توريث هذه التغييرات عبر الأجيال أو نقلها أفقيًا بين الأفراد، مما يعكس كلاً من العمر الزمني والإمكانات التطورية.

تمثل هذه الدراسة إنجازًا مهمًا في فهمنا لبيولوجيا النبات وتفتح آفاقًا جديدة للبحث في علم الوراثة اللاجينية. يمكن أن يوفر دمج الساعات اللاجينية مع العلامات والأساليب الجزيئية الأخرى صورة أكثر شمولاً للتاريخ والديناميات التطورية. وبشكل عام، فإن اكتشاف الساعات اللاجينية في النباتات يقدم رؤى قيمة حول العمليات التطورية التي تشكل العالم الطبيعي.

مصادر:

- علم

– NatureWorldNews.com