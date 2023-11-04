الانقراض المأساوي للديناصورات: منظور جديد لزوالهم

ويعتقد عادة أن تأثير الكويكب الكارثي هو سبب زوال الديناصورات. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة تطرح بديلا مأساويا يلقي ضوءا جديدا على هذا الحدث المدمر. في حين أن فكرة كويكب يمحو كل شيء في طريقه هي فكرة مأساوية بالفعل، فإن هذه الدراسة تقترح أن غبار الكويكب الناتج هو الذي تسبب في شتاء نووي، مما أدى في النهاية إلى تجويع العديد من الديناصورات والأنواع الأخرى.

عند الاصطدام، لم يطلق الكويكب العنان لموجات صادمة ترددت أصداؤها في جميع أنحاء الأرض فحسب، بل قذف أيضًا كمية مذهلة تبلغ 2,000 جيجا طن من الغبار في الغلاف الجوي. كانت هذه الكمية الهائلة من الغبار بمثابة حجاب، يغلف الكوكب ويحجب ضوء الشمس الضروري اللازم لعملية التمثيل الضوئي للحفاظ على الحياة النباتية. ونتيجة لذلك، واجهت الحيوانات العاشبة مصيرًا قاتمًا، حيث هلكت بسبب المجاعة حيث ذبل مصدر غذائها الأساسي، أي النباتات. وسرعان ما حذت الحيوانات آكلة اللحوم حذوها عندما أصبحت فرائسها، التي تضاءل عددها بالفعل، نادرة. كان إبادة الديناصورات بلا شك مشهدًا مروعًا.

من المهم أن نلاحظ أنه لم تكن جميع الكائنات الحية ستواجه نهايتها خلال هذا الحدث الكارثي. تمكنت بعض الأنواع، التي لها روابط تطورية مع بعض الديناصورات، من البقاء والاستمرار. ومع ذلك، تفترض الدراسة أن نسبة مذهلة تبلغ 75% من الكائنات الحية على الأرض قد تم القضاء عليها، مما يمثل إعادة ضبط عميقة في النظام البيئي الكوكبي.

في حين أشارت النظريات السابقة إلى أن الكبريت الناتج عن اصطدام الكويكب أو السخام الناتج عن حرائق الغابات اللاحقة كان المحرك الرئيسي للظلام القارس الذي يلف الكوكب، فإن هذه الدراسة تتعمق في الجزيئات الموجودة في موقع أحفوري مهم. توفر هذه النتائج أدلة دامغة على أن غبار الكويكبات لعب دورًا محوريًا في بدء الشتاء النووي الذي أدى إلى انقراض الديناصورات.

وفي الختام، فإن هذا المنظور الجديد يضخم الطبيعة الكارثية لانقراض الديناصورات. وتكشف الدراسة عن العواقب المدمرة لغبار الكويكبات، الذي اجتاح كوكبنا وبدأ شتاءً نوويًا، مما أدى في النهاية إلى القضاء على غالبية الحياة على الأرض. إنه بمثابة تذكير مؤثر بالترابط الهش بين الأنواع والقوة الهائلة للأحداث الكونية التي تشكل تاريخ كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما سبب موت الديناصورات؟

وبينما يُعتقد على نطاق واسع أن تأثير الكويكب هو السبب، تشير دراسة جديدة إلى أن غبار الكويكب الناتج هو الذي تسبب في شتاء نووي، مما أدى إلى انقراض الديناصورات.

كيف تسبب غبار الكويكب في الانقراض؟

أدت الكمية الهائلة من الغبار الناتج عن تأثير الكويكب إلى حجب ضوء الشمس، مما أدى إلى تعطيل عملية التمثيل الضوئي وتسبب في انقراض الحياة النباتية. وهذا بدوره أدى إلى مجاعة الحيوانات العاشبة وما تلا ذلك من ندرة الفرائس بالنسبة للحيوانات آكلة اللحوم.

هل انقرضت جميع الكائنات الحية؟

لم تموت جميع الكائنات الحية أثناء حدث الانقراض. وتمكنت بعض الأنواع التي كانت لها روابط تطورية مع الديناصورات من البقاء على قيد الحياة، لكن الدراسة تشير إلى أن 75% من الكائنات الحية على الأرض قد انقرضت.

ما الدليل الذي يدعم نظرية غبار الكويكبات المسبب للانقراض؟

وحللت الدراسة الجسيمات الموجودة في موقع أحفوري بالغ الأهمية، مما يوفر أدلة دامغة على أن غبار الكويكبات كان العامل الرئيسي للشتاء النووي الذي أدى إلى موت الديناصورات.