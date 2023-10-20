الحفريات الانتقالية المفقودة في عصر ما قبل الكمبري: أدلة إضافية ضد التطور الدارويني

إن الظهور المفاجئ لشعب حيوانية متنوعة أثناء الانفجار الكامبري قد شكل منذ فترة طويلة تحديًا للتطور الدارويني. وفقًا لهذه النظرية، كان من المفترض أن تظهر المستجدات البيولوجية المعقدة تدريجيًا مع مرور الوقت، بأشكال وسيطة عديدة. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي حفريات انتقالية في طبقات ما قبل الكمبري المتأخرة التي سبقت الانفجار الكامبري. يحتوي العصر الإدياكاري، الذي يشمل نهاية عصر ما قبل الكمبري، على حفريات كبيرة معقدة، لكن علاقتها بالشعب الحيوانية الكامبري اللاحقة لا تزال مثيرة للجدل.

اعترف تشارلز داروين نفسه بهذا باعتباره اعتراضًا خطيرًا على نظريته، مشيرًا إلى عدم وجود سجلات من الفترات البدائية الشاسعة التي سبقت الطبقة الكامبري. التفسير الأكثر شيوعًا لهذا الغياب هو عدم اكتمال السجل الأحفوري، مما يشير إلى أن أسلاف الحيوانات لا بد وأنهم كانوا موجودين ولكن لم يكن من السهل الحفاظ عليهم بسبب صغر حجمهم وأجسامهم الناعمة. ومع ذلك، فقد تم دحض فرضية القطع الأثرية هذه من خلال الاكتشافات الحديثة للمواقع الأحفورية في العصر الإدياكاري والتي كان من الممكن أن تسمح بالحفاظ على أسلاف الحيوانات الصغيرة ذات الأجسام الرخوة. وبدلاً من ذلك، لم تنتج هذه المناطق سوى الطحالب الأحفورية وعدد قليل من الكائنات الحية المسببة للمشاكل.

تضيف دراسة حديثة نشرت في مجلة Trends in Ecology and Evolution المزيد من الأدلة ضد فرضية القطع الأثرية. قارن علماء الحفريات بقيادة ديريك بريجز عمليات التحجر وجيولوجيا طبقات ما قبل الكمبري والكامبري ووجدوا غيابًا كاملاً للحيوانات في طبقات ما قبل الكمبري المناسبة للحفظ. إنهم يقترحون حدًا أقصى ناعمًا على العصور الحيوانية القديمة قبل 789 مليون سنة. لم يتم ربط الظروف من النوع Burgess Shale، والتي تم اقتراحها كبيئة مواتية للحفاظ على الحيوانات في وقت مبكر، بالكائنات الحية الأحفورية التي يعود تاريخها إلى 789 مليون سنة مضت أو أكثر.

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن الفجوة التبريدية في الكائنات الحية المحفوظة بشكل استثنائي قد تفسر الظهور المفاجئ للحيوانات في وقت لاحق. ومع ذلك، يبدو أن هذا التفسير يتجاهل الأدلة المتضاربة، بما في ذلك عدم وجود حيوانات ميتازوان أو حيوانات ثنائية غير مثيرة للجدل خلال هذا الوقت. علاوة على ذلك، وضعت دراسات أخرى الحد الأقصى للحيوانات الأولى في سن أصغر، أقرب إلى بداية العصر الكامبري.

تتحدى هذه النتائج الافتراضات التدريجية للتطور الدارويني وتتناقض مع التأريخ الذي اقترحته دراسات الساعة الجزيئية. من المهم لعلماء الأحياء التطورية أن يعترفوا ويعالجوا التناقضات الكبيرة بين البيانات التجريبية والتنبؤات الأساسية لنظريتهم.