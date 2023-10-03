تقديم مفهوم الجاذبية المستنتجة: تحول نموذجي في اختيار الشريك

اقترحت عالمة الأحياء بجامعة ولاية فلوريدا البروفيسور إميلي دوفال فكرة رائدة تسمى "الجاذبية المستنبطة" والتي تتحدى الفهم الحالي لكيفية اختيار الحيوانات لرفاقها. وبالتعاون مع باحثين من ثلاث جامعات كبرى أخرى، تشير دراسة دوفال إلى أن الإناث يتعلمن من اختيارات الآخرين ويقارنن صفات زملائهن المختارين بتلك التي يتم تجاهلها، مما يدفعهن إلى تفضيل سمات معينة. وقد لوحظت هذه الظاهرة، المعروفة باسم نسخ اختيار الشريك، في أنواع مختلفة، بما في ذلك البشر.

يفتح بحث دوفال آفاقًا جديدة من خلال التحقيق في التوسع المحتمل لهذا الاتجاه للحكم على الذكور بصحبة الإناث على أنهم أكثر جاذبية. باستخدام نموذج رياضي، أجرى الفريق عمليات محاكاة على مدى أجيال متعددة ووجدوا أنماطًا تتوافق مع السلوكيات المرصودة في الطبيعة. يتحدى هذا المفهوم الجديد التركيز التقليدي على سمات الذكور في نظريات اختيار الشريك ويحول التركيز إلى فهم الديناميكيات التي تحركها تفضيلات الإناث.

يشير النموذج إلى أن اختيار الشريك لا يتأثر فقط بالوراثة، بل أيضًا بالتأثيرات الاجتماعية والتجارب الفردية. تتناول هذه الفكرة سؤال لماذا يمكن أن تتغير التفضيلات لدى السكان بمرور الوقت، وتشرح وجود اختلافات في سمات الذكور، حتى عندما تظهر الإناث تفضيلات تزاوج قوية. كما أنه يوفر نظرة ثاقبة لماذا قد يكون لدى الحيوانات المختلفة تفضيلات مختلفة في المواقف المختلفة.

يسلط هذا البحث الضوء على التفاعل المعقد بين سمات الذكور وتفضيلات الإناث، ويسلط الضوء على أن اختيار الشريك هو ظاهرة ديناميكية تشكلها العوامل الوراثية والعوامل الاجتماعية. يقترح دوفال أن هذا الفهم الجديد سوف يسلط الضوء على كيفية اختيار الحيوانات لشركائها وكيف تؤثر هذه الاختيارات على تطورها.

ويأمل دوفال أن يؤدي مفهوم الجاذبية المستنتج إلى إعادة تقييم أساسية للبيانات الموجودة وإلهام اختبارات تجريبية جديدة في المستقبل. وباعتبارها الرئيس المنتخب لجمعية سلوك الحيوان، فهي تعتقد أن هذا النموذج لديه القدرة على إحداث ثورة في علم الأحياء التطوري وتحفيز المزيد من الأبحاث المثيرة للتفكير.

مصادر:

- مفهوم "الجاذبية المستنبطة" الذي اقترحته عالمة الأحياء بجامعة ولاية فلوريدا البروفيسور إميلي دوفال

– دراسة منشورة في PLOS Biology

- بحث سابق عن نسخ اختيار الشريك أجرته دوفال وفريقها