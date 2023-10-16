استراتيجية جديدة تعزز التحليل الكهربائي لأول أكسيد الكربون إلى خلات

طور باحثون من معهد داليان للفيزياء الكيميائية (DICP) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) استراتيجية جديدة لتحسين انتقائية التحليل الكهربائي لأول أكسيد الكربون (CO) إلى الخلات. قام الفريق ببناء واجهات معدنية عضوية لخلق بيئات دقيقة للتفاعل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الأسيتات.

يتمتع التحليل الكهربائي القلوي لثاني أكسيد الكربون بالقدرة على إنتاج منتجات متعددة الكربون (C2+) مثل الأسيتات والإيثيلين، لكن كفاءته في استخدام ثاني أكسيد الكربون لا تزال محدودة. أظهر التحليل الكهربائي الترادفي، الذي يجمع بين التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب أو التحليل الكهربائي لثاني أكسيد الكربون الحمضي مع التحليل الكهربائي لثاني أكسيد الكربون والتحليل الكهربائي القلوي لثاني أكسيد الكربون في مراحل متتالية، كفاءة أعلى للكربون. ومع ذلك، يظل التوليد الانتقائي لمنتج C2+ محدد يمثل تحديًا في التحليل الكهربائي لثاني أكسيد الكربون.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون إعادة البناء الكهروكيميائية في الموقع لمجمعات النحاس الجزيئية لبناء واجهات النحاس العضوية. وقد سمح لهم ذلك بضبط بيئات التفاعل الدقيقة المحيطة بالمواقع النشطة تحفيزيًا. عززت الواجهات العضوية النحاسية امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وخفضت حاجز الطاقة لاقتران CC، وسهلت تكوين الأسيتات.

وكانت النتائج مثيرة للإعجاب، حيث حققت كفاءة فاراديك للخلات بنسبة 84.2% وانتقائية للكربون للخلات بنسبة 92.1% عند كثافة تيار تبلغ 500 مللي أمبير سم-2. وصلت الكثافة الحالية الجزئية القصوى للخلات إلى 605 مللي أمبير سم -2، مع إنتاج خلات قدره 63.4٪. توضح هذه النتائج إمكانات الواجهات المعدنية العضوية في تصميم بيئات التفاعل الدقيقة لإنتاج انتقائي للغاية لمنتجات C2 + محددة من خلال التحليل الكهربائي لثاني أكسيد الكربون.

يفتح البحث إمكانيات جديدة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون وإنتاج مواد كيميائية قيمة من خلال عمليات التحليل الكهربائي الفعالة. ومن خلال تعزيز الانتقائية والإنتاجية، تساهم هذه الاستراتيجية في تطوير تقنيات مستدامة ومجدية اقتصاديًا لاستخدام الكربون.

المصدر: الأكاديمية الصينية للعلوم