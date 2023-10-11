تعلن شركة SpaceX عن خدمة Starlink الجديدة المباشرة للخلية

كشفت شركة SpaceX عن صفحة جديدة على موقع Starlink الخاص بها، حيث تقدم خدمتها الخلوية القادمة التي تدعمها شبكتها الفضائية. تعد صفحة "Starlink Direct to Cell" المستخدمين "بالوصول السلس إلى النصوص والصوت والبيانات لهواتف LTE في جميع أنحاء العالم." وتخطط الشركة لطرح إمكانات النص في عام 2024، تليها إمكانات الصوت والبيانات في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون دعم إنترنت الأشياء (IoT) متاحًا أيضًا بحلول عام 2025.

إحدى الميزات البارزة لنظام الاتصال المباشر بالخلية هو توافقه مع هواتف LTE الحالية، ولا يتطلب أي أجهزة أو برامج ثابتة أو تطبيقات خاصة. ستستخدم هذه التقنية مودم eNodeB المتقدم، الذي يعمل بمثابة برج للهاتف المحمول في الفضاء. وهذا من شأنه تمكين تكامل الشبكة بشكل مماثل لشريك التجوال القياسي.

تفيد تقارير PCMag أن صفحة الويب الجديدة لـ Starlink تعتمد على خططها الحالية لتقديم الخدمة جنبًا إلى جنب مع شركة النقل الأمريكية T-Mobile. ومع ذلك، سيكون الحصول على موافقة قانونية من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) والتعاون مع لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) ضروريًا قبل أن تتمكن SpaceX من إطلاق الخدمة رسميًا في كلا البلدين.

وفي كندا، أعلنت شركة الاتصالات Rogers بالفعل عن شراكتها مع SpaceX لتوفير الوصول إلى خدمات الطوارئ، بما في ذلك 911، في المناطق التي لا يوجد بها اتصال تقليدي. ومن المقرر أن يبدأ روجرز هذه الإمكانية في عام 2024، بما يتماشى مع الجدول الزمني المشار إليه على موقع Starlink الإلكتروني.

تهدف SpaceX من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى التنافس مع مقدمي خدمات الخلايا الفضائية الآخرين، مثل Globalstar، التي تعمل على تشغيل نظام الطوارئ SOS من Apple عبر الأقمار الصناعية.

المصادر: ستارلينك، PCMag