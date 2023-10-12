خدمة Starlink Direct to Cell من SpaceX لتوفير الاتصال الخلوي عبر الأقمار الصناعية

كشفت شركة SpaceX عن صفحة ويب جديدة للترويج لخدمة Starlink Direct to Cell القادمة، والتي تهدف إلى توفير الاتصال الخلوي لهواتف LTE الحالية من خلال تكنولوجيا الأقمار الصناعية. ومن المقرر أن يتم طرح الخدمة على مراحل، حيث سيتم تقديم خدمات الرسائل النصية في عام 2024، تليها إمكانات الصوت والبيانات في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الخدمة أجهزة إنترنت الأشياء (IoT).

وفقًا لموقع SpaceX الإلكتروني، ستوفر خدمة "Direct to Cell" الوصول بسلاسة إلى النصوص والصوت والبيانات دون الحاجة إلى أي تغييرات في الأجهزة أو البرامج الثابتة أو التطبيقات الخاصة على هواتف LTE الحالية. على الرغم من السرعات البطيئة المحتملة التي تتراوح بين XNUMX إلى XNUMX ميغابت في الثانية مقارنة بالشبكات الأرضية، فإن الميزة الرئيسية للخدمة تكمن في تغطيتها الواسعة. صرحت T-Mobile، الشريك الأمريكي لشركة SpaceX، في بيان صحفي أن الخدمة ستكون متاحة في مواقع مختلفة عبر قارة الولايات المتحدة وهاواي وأجزاء من ألاسكا وبورتوريكو والمياه الإقليمية، حتى بعيدًا عن متناول شركة T-Mobile. شبكة.

اكتسب استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية للهواتف الذكية أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، قدمت شركة Apple ميزة Emergency SOS على أجهزة iPhone 14 والموديلات الأحدث، مما مكنها من إرسال رسائل محدودة ومعلومات الموقع عبر القمر الصناعي أثناء حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، حققت AST SpaceMobile، وهي شركة الأقمار الصناعية الخلوية المدعومة من AT&T، مؤخرًا إنجازًا بارزًا يتمثل في إجراء أول مكالمة عبر الأقمار الصناعية عبر 5G من هاتف ذكي غير معدل.

توفر هذه التطورات في الاتصال عبر الأقمار الصناعية خيارات اتصال محسنة وتغطية أوسع لمستخدمي الهواتف الذكية، خاصة في المناطق النائية أو أثناء حالات الطوارئ. مع قيام SpaceX بتطوير خدمة Starlink Direct to Cell، فإنها تحمل وعدًا بتوفير اتصال متنقل موسع في المستقبل.

التعاريف:

- LTE: تطور طويل الأمد، وهو معيار للاتصالات اللاسلكية للبيانات عالية السرعة للهواتف المحمولة ومحطات البيانات.

- إنترنت الأشياء: إنترنت الأشياء، وهي شبكة من الكائنات المترابطة التي يمكنها جمع البيانات وتبادلها.

مصادر:

– مصدر المقال: الحافة، جون بورتر

- PCMag