تقنيات جديدة لتشابك الذرات تؤدي إلى قياسات أكثر دقة

قام الباحثون في معهد JILA، وهو معهد مشترك بين المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) وجامعة كولورادو بولدر، بتطوير أساليب جديدة "لتشابك" مجموعات كبيرة من الذرات. هذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في أجهزة الاستشعار الكمومية، والساعات الذرية، واختبارات الفيزياء الأساسية. وقد وجد الباحثون أيضًا طرقًا لقياس هذه المجموعات من الذرات بشكل أكثر دقة، حتى في البيئات الصاخبة.

يعد التشابك مفهومًا أساسيًا في علم القياس، لأنه يسمح باستخدام الذرات كأجهزة استشعار عالية الحساسية. ومع ذلك، فإن الذرات بطبيعتها صاخبة لأنها كائنات كمومية. ومن خلال التشابك، يمكن للباحثين تقليل هذا الضجيج والحصول على قياسات أكثر وضوحًا وأكثر تحديدًا. علاوة على ذلك، يمكن للذرات المتشابكة أن تعمل معًا، مما يقلل من عدد تكرارات القياس المطلوبة ويوفر الوقت.

تُعرف إحدى طرق التشابك باسم الضغط الدوراني. تعمل هذه التقنية على تقليل نطاق حالات الطاقة المحتملة التي يمكن أن تكون فيها الذرة، مما يجعل القياس أكثر دقة. ومع ذلك، فإن تشابك الذرات المتباعدة أكثر صعوبة بسبب التفاعلات الأضعف بينها. للتغلب على ذلك، استخدم الباحثون الليزر لتحفيز التفاعلات بين أيونات الكالسيوم، مما يسمح للذرات بالتواصل مع بعضها البعض بشكل فعال. أدت إضافة المجالات المغناطيسية الخارجية إلى جعل هذه التفاعلات ديناميكية، مما يضمن أن جميع الذرات الموجودة في المصفوفة يمكنها التواصل دون فقدان الرسالة.

وكانت نتيجة هذه التجربة هي خلق ذرات متشابكة في حالة مضغوطة الدوران، وفي النهاية فيما يعرف باسم "حالة القطة" - وهو نوع خاص من التراكب حيث تكون الذرات في حالتين متعارضتين تمامًا في وقت واحد. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لإجراء قياسات عالية الدقة والتقدم في مختلف مجالات العلوم.

نُشرت هذه النتائج في مجلة Nature بالتعاون مع باحثين في جامعة إنسبروك في النمسا. يعد التشابك وضغط الدوران من التقنيات الحاسمة في مجال القياس الكمي ولديهما القدرة على دفع التقدم في التكنولوجيا والفهم العلمي.

مصادر:

– جيلا (المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا)

- جامعة كولورادو بولدر

– جامعة إنسبروك