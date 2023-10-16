سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي تعزز تجارب الفئران في أبحاث علم الأعصاب

قام فريق من الباحثين بتطوير سماعة رأس للواقع الافتراضي (VR) مصممة خصيصًا للفئران، مما يسمح بإعداد تجريبي أكثر غامرة وطبيعية. يمكن لهذا التطور أن يعزز بشكل كبير فهمنا للمسارات العصبية المشاركة في السلوكيات المعقدة.

تقليديا، يدرس علماء الأعصاب نشاط الدماغ لدى الفئران المستيقظة عن طريق استبدال جزء من جمجمتها بنافذة شفافة ووضعها تحت المجهر. لمراقبة الشبكات العصبية الملاحية، يتم وضع الفئران على حلقة مفرغة تواجه شاشات بانورامية. ومع ذلك، فإن هذه الشاشات مصممة للبشر وتتميز بدقة أعلى بكثير مما يمكن اكتشافه بواسطة الفئران. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعدات تسجيل الدماغ الطرفية صرف انتباه الحيوانات عن مهامها.

تشبه سماعة الواقع الافتراضي المطورة حديثًا، والتي أطلق عليها الباحثون اسم MouseGoggles، سماعات رأس الواقع الافتراضي البشرية في التصميم. ويتضمن شاشتين دائريتين، وعدسات، ونظام كمبيوتر، وكلها معبأة في علبة مطبوعة ثلاثية الأبعاد. من أجل إنشاء بيئة افتراضية، تم إعادة استخدام الشاشات منخفضة الدقة المصممة أصلاً للساعات الذكية. تتنقل الفئران في هذه المساحة المحاكية من خلال الركض على كرة دوارة من الستايروفوم مزودة بأجهزة استشعار بصرية لقياس السرعة والاتجاه.

وباستخدام الفحص المجهري، وجد الفريق أن نظارات MouseGoggles تولد نمطًا مشابهًا من النشاط في القشرة البصرية مثل الإعدادات التقليدية. علاوة على ذلك، كشفت الأقطاب الكهربائية المزروعة في الحصين عن تنشيط خلايا المكان التي تتوافق مع المسار الافتراضي بأكمله، مما يشير إلى أن الفئران تعرفت على المواقع الافتراضية.

ولاختبار فعالية MouseGoggles، قام العلماء بتدريب الفئران على أداء مهمة التعلم المكاني. تمت مكافأة الفئران بالمشروبات السكرية أثناء استكشافها لمواقع معينة، وعند تكرار الدائرة، أبدت الفئران ترقبًا من خلال لعق نفس المواقع. ويشير هذا إلى أن الفئران كانت قادرة على التعرف على المواقع الافتراضية وتذكرها.

يركز الباحثون على جعل سماعات الرأس أصغر حجمًا وأخف وزنًا لإجراء التجارب التي تتضمن فئران تمشي بحرية. إن تكلفة التجميع المنخفضة، التي تقل عن 200 دولار باستخدام مواد متاحة بسهولة، بالإضافة إلى دليل التعليمات عبر الإنترنت، تجعل من MouseGoggles أداة يسهل الوصول إليها للباحثين في مجتمع علم الأعصاب.

يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى تجارب أكثر كفاءة، حيث يمكن للفئران أن تتصرف بشكل طبيعي أكثر في البيئات الافتراضية، مما يتطلب تدريبًا أقل ووقتًا أقل يقضيه في إعداد مثبت الرأس. مع القدرة على اكتساب رؤى أعمق حول المسارات العصبية الكامنة وراء السلوكيات المعقدة، تتمتع سماعة الواقع الافتراضي الجديدة هذه بالقدرة على تطوير البحث العلمي في مجال علم الأعصاب.

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