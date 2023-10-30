اكتشاف نوع جديد من الفأر الشوكي في الإكوادور

تم اكتشاف جديد رائع في الإكوادور، حيث تم التعرف على نوع غير معروف من الفأر الشوكي. تمت تسمية هذه الإضافة الجديدة إلى مملكة الحيوان باسم Neacomys marci، تقديرًا لعالم الحفاظ على البيئة مارك هوجيسلاج. وهي قوارض صغيرة، بحجم كرة التنس تقريبًا، ولها سمات مميزة مثل الذيل الطويل، وفراء البطن الشاحب من جلد الغزال، والحلق الأبيض. ويمثل الاكتشاف الأخير النوع الرابع عشر من نوعه الذي تم تحديده في السنوات الخمس الماضية وحدها، مما يسلط الضوء على الاستكشاف المستمر للتنوع البيولوجي.

الباحثون وراء هذا الاكتشاف هم نيكولاس تينوكو من الجامعة البابوية الكاثوليكية في الإكوادور، وكلوديا كوخ من معهد لايبنيز لتحليل تغير التنوع البيولوجي في ألمانيا، وخافيير إي. كولميناريس بينزون من جامعة سانتاندير الصناعية في كولومبيا، وخورخي بريتو من المعهد الوطني دي. ونشرت شركة Biodiversidad في الإكوادور النتائج التي توصلوا إليها في مجلة ZooKeys الشهيرة ذات الوصول المفتوح.

Neacomys، الجنس الذي ينتمي إليه هذا النوع الجديد، منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء شرق بنما والنصف الشمالي من أمريكا الجنوبية. وقد كشفت الدراسات الحديثة النقاب عن أنواع جديدة متعددة ضمن هذا الجنس، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للاستكشاف العلمي في هذا المجال. ومع ذلك، على الرغم من هذه الاكتشافات، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن التنوع الحقيقي لنياكوميس، حيث لم يتم بعد دراسة العديد من المناطق في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى المجاورة دراسة شاملة.

لا يمكن المبالغة في أهمية منطقة تشوكو الجغرافية الحيوية في شمال غرب الإكوادور. على الرغم من حجمها الكبير، تظل هذه المنطقة واحدة من المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي الأقل دراسة في أمريكا الجنوبية. تعد الغابات المطيرة في شمال غرب الإكوادور موطنًا لعدد كبير من الأنواع، والعديد منها مستوطن ولا يوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض.

أصبح هذا البحث الرائد ممكنًا بفضل المراجعات الشاملة لمجموعات المتاحف وجهود التجميع الميدانية المكثفة. لقد كان التحليل الجزيئي فعالاً في تحديد الأنواع بدقة داخل جنس Neacomys. إن تسمية هذا النوع الجديد تكريمًا لمارك هوجيسلاج، وهو من دعاة الحفاظ على البيئة والمدافع عن المحميات البيئية، يسلط الضوء على أهمية حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ عليها. تعد محمية ماندورياكو التابعة لمؤسسة إيكومينجا، حيث تم اكتشاف Neacomys marci، مجرد مثال واحد على المحميات البيئية التي تستفيد من جهود Hoogeslag.

يعد هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بمدى ما تبقى من استكشاف واكتشاف في عالمنا الطبيعي. وهو يسلط الضوء على الدور الحاسم للبحث العلمي في تعميق فهمنا للتنوع البيولوجي والحاجة إلى مواصلة جهود الحفظ. ومع تحديد كل نوع جديد، نكتسب المزيد من المعرفة حول تعقيدات نسيج الحياة الغني على كوكبنا.