اكتشاف أنواع جديدة من الديناصورات آكلة النباتات في جزيرة وايت

تم العثور على نوع جديد من الديناصورات آكلة النباتات في جزيرة وايت، مما يشير إلى أن أوروبا كان لديها عائلة فريدة من نوعها من الديناصورات العاشبة الصغيرة. تنتمي البقايا الأحفورية لديناصور يُدعى vectidromeus insularis، وكان بحجم دجاجة تقريبًا، لكن من المحتمل أن ينمو أكبر بكثير إذا وصل إلى مرحلة البلوغ. وهذا هو العضو الثاني من عائلة hypsilophodont الذي يتم اكتشافه في الجزيرة.

كانت hypsilophodonts من الحيوانات العاشبة النبيلة ذات القدمين والتي كانت موجودة منذ حوالي 125 مليون سنة. لقد عاشوا جنبًا إلى جنب مع ديناصورات أخرى معروفة مثل التيرانوصورات، والسبينوصورات، والإغواندونات. تم اكتشاف vectidromeus من خلال جهد تعاوني بين جامعتي بورتسموث وباث.

وسلط الدكتور نيكولاس لونجريتش، من مركز ميلنر للتطور بجامعة باث، الضوء على أهمية هذا الاكتشاف، قائلاً: "لقد عمل علماء الحفريات في جزيرة وايت لأكثر من قرن من الزمان، وقد لعبت هذه الحفريات دورًا مهمًا". "في تاريخ علم الحفريات الفقارية، لكننا ما زلنا نقوم باكتشافات جديدة حول حيوانات الديناصورات حيث يؤدي البحر إلى تآكل الحفريات الجديدة من المنحدرات."

يرتبط vectidromeus ارتباطًا وثيقًا بديناصور آخر يُدعى hypsilophodon foxii، والذي كان من أوائل الديناصورات التي تم وصفها من بقايا كاملة نسبيًا خلال العصر الفيكتوري. ومن المثير للاهتمام أن العالم توماس هنري هكسلي استخدم hypsilophodon foxii كدليل على العلاقة بين الطيور والديناصورات. إن الفيكتيدروميوس، الذي قد يكون أصغر من الهايبسيلوفودون بمليونين إلى ثلاثة ملايين سنة، يضيف إلى فهم تنوع هذه الديناصورات.

ويشير الدكتور لونجريتش أيضًا إلى أن هذا الاكتشاف مثير للاهتمام لأن هذه الديناصورات لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك الموجودة في أمريكا الشمالية أو آسيا أو نصف الكرة الجنوبي. يشير هذا إلى أنه كان هناك الكثير من العزلة وأن أنواعًا مختلفة من الديناصورات تطورت في كل قارة بعد تفكك بانجيا.

يرى البروفيسور ديف مارتيل من جامعة بورتسموث، الذي شارك في تأليف الدراسة، أنه من اللافت للنظر عدد الديناصورات الجديدة التي تم اكتشافها في جزيرة وايت في السنوات الأخيرة. ويعزو ذلك إلى جهود جامعي الهواة الذين ساهموا في هذا المجال.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على حيوانات الديناصورات الفريدة التي كانت موجودة في أوروبا خلال العصر الطباشيري ويساهم في فهمنا لتطور الديناصورات والحركة القارية.

مصادر:

– أبحاث العصر الطباشيري

– جامعة باث

- جامعة بورتسموث