تم الكشف مؤخرًا عن اكتشاف رائع في مجال علم الحفريات، يسلط الضوء على أحد سكان البحار القدماء. من خلال التحليل الدقيق للعظام القديمة، اكتشف الباحثون نوعًا جديدًا من السحالي البحرية التي كانت تجوب المحيطات ذات يوم إلى جانب الديناصورات. ويُعتقد أن هذا المخلوق المائي آكل اللحوم، المسمى Jūrmungandr walhallaensis، كان موجودًا منذ حوالي 80 مليون سنة، خلال العصر الطباشيري المتأخر.

إن تسمية Jīrmungandr walhallaensis مستوحاة من عالم الأساطير الإسكندنافية، حيث كان يورمونجاندر ثعبانًا بحريًا أسطوريًا. ومع ذلك، كانت سحلية البحر هذه أكثر بكثير من مجرد مخلوق أسطوري. ويفوق حجمه الضخم، الذي يقدر طوله بما يصل إلى 24 قدمًا، حجم نظيره المعاصر، القرش الأبيض الكبير.

يكشف Jīrmungandr walhallaensis عن الخصائص التي تمزج بين عناصر السحالي والثعابين، ويضيف بعدًا جديدًا لفهم الموزاصورات، وهي مجموعة من الزواحف البحرية المنقرضة. كانت هذه الزواحف القديمة موجودة كأنواع انتقالية بين سلالتين من الزواحف، مما يوفر الحلقة المفقودة في اللغز التطوري.

تم اكتشاف البقايا المتحجرة لـ Jūrmungandr walhallaensis بالصدفة في عام 2015 في مدينة والهالا، داكوتا الشمالية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد تصنيفه كنوع جديد إلا من خلال الفحص الشامل الأخير. تم نشر النتائج في نشرة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي الموقرة.

تم وصفه بأنه مخلوق يشبه تنينًا مائيًا، يمتلك Jūrmungandr walhallaensis زعانف وذيل يشبه سمكة القرش، ومن المثير للاهتمام أن الباحثين يشيرون إليه بمودة باسم "الحاجبين الغاضبين". تشبّه أميليا زيتلو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، هذا المخلوق الغامض بتنين كومودو الضخم، متعجبة من تكيفه الفريد مع نمط الحياة البحرية.

مما لا شك فيه أن الكشف عن يورمونجاندر والهالينسيس يقدم رؤى قيمة حول الفترة الجيولوجية غير المفهومة كثيرًا في الولايات المتحدة. ويؤكد كلينت بويد، المؤلف المشارك في الدراسة، على أهمية توسيع معرفتنا بالخط الزمني الجغرافي والزمني، مما يمكننا من كشف الألغاز المحيطة بهذه الأنواع القديمة الرائعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما اسم النوع الجديد من سحلية البحر؟

ج: يُطلق على النوع الجديد من سحلية البحر اسم Jīrmungandr walhallaensis.

س: متى عاش يورمونغاندر والهالينسيس؟

ج: كان Jīrmungandr walhallaensis موجودًا منذ حوالي 80 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المتأخر.

س: أين تم اكتشاف أحفورة يورمونغاندر والهالينسيس؟

ج: تم العثور على أحفورة Jūrmungandr walhallaensis في مدينة والهالا، داكوتا الشمالية.

س: ما هي المدة المقدرة لعمر يورمونغاندر والهالينسيس؟

ج: يُعتقد أن Jīrmungandr walhallaensis يصل طوله إلى حوالي 24 قدمًا، وهو ما يتجاوز حجم سمكة القرش الأبيض الكبير.

س: ما هي السمات الفريدة التي يمتلكها Jūrmungandr walhallaensis؟

ج: كان لدى Jīrmungandr walhallaensis زعانف، وذيل يشبه سمكة القرش، و"حاجبين غاضبين" مميزين.