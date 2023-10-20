رحلة إلى الكويكب 16 النفس: استكشاف ولادة النظام الشمسي

جذبت صورة فلكية حديثة انتباه العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء. تعرض الصورة مجموعة صغيرة من الحصى موجودة داخل حاوية معدنية، ولكن ما يجعلها غير عادية هو أن هذا الحصى نشأ من كويكب. وباعتبارها بقايا مادة بدائية من ولادة النظام الشمسي، فإن هذه العينة تحمل قيمة علمية كبيرة. والآن، تشرع مركبة فضائية جديدة في مهمة لاستكشاف كويكب آخر، يُعرف باسم 16 Psyche، والذي يتكون بشكل أساسي من الحديد والمعادن ذات الصلة.

كان تشكيل النظام الشمسي عملية مثيرة ومعقدة. بدأت جزيئات الغبار الموجودة داخل السحابة التي ولدت الشمس والكواكب في التجمع لتشكل كتلًا. تنمو هذه الكتل في بعض الأحيان عن طريق الالتصاق بكتل أخرى، لكن الاصطدامات بسرعات عالية تتسبب أيضًا في تفككها إلى حصى وغبار. تشمل الاصطدامات العرضية أجسامًا أكبر، كما هو الحال عندما تكونت الأرض واصطدمت بجسم بحجم المريخ. أدى الحطام الناتج عن هذا الاصطدام في النهاية إلى خلق الأرض والقمر.

عندما اصطدمت مادة بجرم سماوي متنامٍ، أطلقت الكمية الهائلة من الطاقة المتولدة كميات هائلة من الحرارة. وأدى ذلك إلى تكوين كرة صخرية منصهرة، والتي بردت تدريجياً على مدى مليارات السنين. وحتى يومنا هذا، لا يزال قلب الأرض ساخنًا ومنصهرًا جزئيًا. بعض هذه الحرارة تنشأ من تكوين الكوكب، بينما يأتي الباقي من اضمحلال العناصر المشعة. يتكون الغبار الذي شكل الكواكب من معادن صخرية مختلفة، وجليد، وحديد، ونيكل، ومعادن ذات صلة، إلى جانب آثار لعناصر ثقيلة، بما في ذلك العناصر المشعة.

إن وجود الحديد وأقاربه في سحب الغبار الكوني هو نتيجة لإنتاج الطاقة داخل النجوم. هذه العناصر هي نقطة النهاية لتفاعلات الاندماج في النجوم، والتي تتطلب كمية هائلة من الطاقة لإنتاج أي شيء يتجاوزها. وبالتالي، عندما تنهار النجوم وتنفجر، فإنها تطلق الحديد والعناصر الثقيلة الأخرى إلى الكون. تؤدي هذه العملية إلى تكوين عناصر أثقل مثل الذهب والفضة والرصاص والنظائر المشعة المختلفة.

عندما يتشكل كوكب جديد، فإن خليط المواد المنصهرة لا يتحد بسهولة. ترتفع المعادن الأخف وزنًا، مثل السيليكون والألومنيوم، إلى سطح الكوكب، بينما يغوص الحديد والمغنيسيوم والمعادن ذات الصلة الأثقل نحو الوسط. وفي حالة حدوث اصطدام مدمر مع كوكب آخر، فمن الممكن أن يبقى اللب المعدني على قيد الحياة ويتحول إلى كويكب. سيتكون مثل هذا الكويكب بشكل أساسي من النيكل والحديد، إلى جانب كميات صغيرة من العناصر الثقيلة الأخرى.

هناك سببان مهمان يجعلان دراسة كويكب من النيكل/الحديد مثل 16 Psyche أمرًا مثيرًا للاهتمام. أولاً، يوفر عينة يسهل الوصول إليها من قلب الأرض الذي لا يمكن الوصول إليه، ويقدم رؤى قيمة حول تكوين عالمنا والكواكب الصخرية الأخرى. ثانيًا، عندما يغامر البشر بإنشاء قواعد على القمر والأجرام السماوية الأخرى، يصبح توفير الموارد الأساسية أمرًا بالغ الأهمية. وبينما يتوفر الماء على نطاق واسع في الفضاء، فإن مواد البناء مثل الفولاذ ثقيلة ومرهقة عند نقلها من الأرض. ولذلك، فإن العثور على هذه الموارد في الموقع من شأنه أن يبسط بشكل كبير المهام الفضائية المستقبلية ويقلل التكاليف.

من خلال التعمق في تكوين وخصائص الكويكبات مثل 16 Psyche، يكشف العلماء أسرار ولادة النظام الشمسي ويمهدون الطريق لمساعي استكشاف الفضاء واستعماره في المستقبل.

مصادر:

- كين تابينج، عالم فلك في مرصد دومينيون الراديوي للفيزياء الفلكية في بينتيكتون.