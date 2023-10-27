مستقبل تغير المناخ والأمن الغذائي: مشروع فضائي تعاوني

وسط القضايا العالمية الملحة المتعلقة بتغير المناخ والأمن الغذائي، تشرع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والهند وإسرائيل في مشروع فضائي مبتكر لديه القدرة على تشكيل استجابة العالم لمشكلة تغير المناخ. هذه التحديات. وتهدف هذه المبادرة التعاونية، المعروفة باسم I2U2، إلى توفير كميات هائلة من البيانات العلمية التي ستساعد البلدان في التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة انعدام الأمن الغذائي.

ويسعى المشروع، الذي يرتكز على مبدأ الوصول المفتوح إلى المعلومات العلمية، إلى تعزيز التعاون الدولي وفرص الاستثمار. ومن خلال الاستفادة من بيانات وقدرات المراقبة الفضائية من البلدان الأربعة الشريكة، يهدف المشروع إلى إنشاء أداة فريدة لواضعي السياسات والمؤسسات ورجال الأعمال لمعالجة التحديات البيئية وتغير المناخ.

وفي حين أن تفاصيل محددة لا تزال قيد التطوير، فإن هدف المشروع هو تبادل البيانات وتحليلها من خلال إعلان مشترك. ويمثل هذا الجهد التعاوني فرصة كبيرة لمكافحة أزمة المناخ بشكل جماعي. ومن خلال مبادرة I2U2، بدأت البلدان الشريكة بالفعل في استكشاف سبل جديدة لريادة الأعمال والابتكار. وقد أدت هذه الجهود إلى اتفاقيات تعزز التعاون الفضائي وفتحت الأبواب أمام علاقات تجارية وتجارية أعمق بين الدول المعنية.

علاوة على ذلك، تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في تطوير استكشاف الفضاء. وبعد إرسال أول رائد فضاء لها، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، وإطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ في عام 2020، تواصل الإمارات الاستثمار بكثافة في برنامجها الفضائي. عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مؤخراً من مهمة استغرقت ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول شخص من العالم العربي يقوم بالسير في الفضاء. تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدراتها الفضائية من خلال استثمار كبير يزيد عن 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) في قطاع الفضاء الخاص على مدى العقد المقبل.

وبالإضافة إلى المشروع الفضائي، تعاونت دولة الإمارات والولايات المتحدة في مهمة الابتكار الزراعي (الهدف من أجل المناخ)، والتي تركز على الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية. وتهدف هذه المبادرة المشتركة إلى معالجة تأثير تغير المناخ على الجوع في العالم من خلال تعبئة الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة.

بشكل عام، يسلط مشروع I2U2 الضوء على إمكانات التعاون الدولي لمعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والأمن الغذائي. ومن خلال الاستفادة من قدرات تكنولوجيا الفضاء، تتمتع هذه المبادرة بالقدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تستجيب بها البلدان للتحديات البيئية.