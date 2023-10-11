تتبع الحطام الفضائي الصغير الخطير: مشروع جديد ممول اتحاديًا يهدف إلى إيجاد حل

الأرض محاطة حاليًا بملايين القطع من النفايات الفضائية التي تشكل تهديدًا للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى. العديد من هذه الأجسام صغيرة جدًا بحيث لا يمكن مراقبتها، لكن سرعاتها العالية تجعلها خطرة. والآن، يسعى مشروع ممول اتحاديًا إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تطوير تقنية لاكتشاف وتتبع هذه القطع الصغيرة التي قد تكون مدمرة من الحطام الفضائي.

ووفقا لبيوش ميهتا، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران في جامعة وست فرجينيا، فإن حجم الحطام لا يهم بقدر أهمية الطاقة التي يمتلكها. حتى القطعة الصغيرة، مثل حبة الملح، يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا إذا كانت تسير بسرعات عالية. ويهدف المشروع إلى إيجاد طرق لتتبع هذه الأجسام الصغيرة والتنبؤ بالاصطدامات المحتملة.

حاليًا، تقوم شبكة مراقبة الفضاء التابعة للقوات الجوية الأمريكية (SSN) بتتبع الأجسام الأكبر من الكرة اللينة باستخدام الرادار وأجهزة الاستشعار البصرية. ومع ذلك، لا توجد حاليًا تكنولوجيا متاحة لتتبع الحطام الفضائي الصغير. وتشكل هذه الأجسام، التي تتحرك بسرعة تصل إلى 17,900 ميل في الساعة (28,800 كيلومتر في الساعة) على ارتفاع 250 ميلاً (400 كيلومتر) فوق سطح الأرض، تهديدًا كبيرًا بسبب إمكاناتها التدميرية.

وسيركز المشروع، الذي يموله برنامج أنشطة مشاريع الأبحاث الاستخباراتية المتقدمة (IARPA) التابع للحكومة الأمريكية، أولاً على اكتشاف وتوصيف القطع الصغيرة من الحطام. وبمجرد تحقيق ذلك، يمكن تطوير التقنيات والخوارزميات لتتبع هذه الأجسام الخطرة. ويخطط الباحثون لإنشاء بيئة محاكاة تعكس نظام العالم الحقيقي لتنفيذ هذا العمل.

وبالإضافة إلى هذا المشروع، يجري استكشاف حلول أخرى لمعالجة مسألة الحطام الفضائي. على سبيل المثال، تعمل شركة بلجيكية تدعى Arsec على تطوير جهاز يستخدم أجهزة تتبع النجوم على الأقمار الصناعية لرسم خريطة لمسارات قطع الحطام. يمكن لهذا الجهاز أن يعزز فهمنا لكمية الحطام الموجودة في بيئتنا الفضائية المحلية.

ومن الأهمية بمكان وضع استراتيجيات لرصد وتتبع الحطام الفضائي، حيث يتوقع الخبراء حدوث تصادم كبير بين هذه الأجسام الموجودة في المدار الأرضي المنخفض ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة. ومع استمرار الاستثمارات والأبحاث في هذا المجال، قد تكون حلول هذه المشكلة في متناول اليد.

مصادر:

– 1.source1.com

– 2.source2.com