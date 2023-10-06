يلتقط القمر الصناعي الجديد لرصد الأرض صورًا تفصيلية لدرجات حرارة السطح

التقط قمر صناعي جديد لمراقبة الأرض الصور الأولى التي توفر تفاصيل غير مسبوقة حول كيفية تغير درجات الحرارة على سطح الكوكب. تم تطوير وتشغيل القمر الصناعي، المسمى HOTSAT-1، بواسطة شركة SatVu، ومقرها لندن.

تُظهر الصور التي التقطتها HOTSAT-1 اختلافات في درجات الحرارة في لاس فيغاس وشيكاغو بدقة 33 قدمًا (10 أمتار). حتى أن كاميرا القمر الصناعي قادرة على التقاط تسلسلات فيديو قصيرة. تتضمن إحدى الصور التي تم إصدارها توقيعًا حراريًا لقاطرة تسير على خط السكة الحديد الرئيسي في شيكاغو.

تكشف مجموعة أخرى من الصور عن البصمة الحرارية التفصيلية لحرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا. يمكن للدقة العالية التي يوفرها القمر الصناعي HOTSAT-1 أن تساعد رجال الإطفاء في مراقبة تقدم جبهات الحريق بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.

لقد تجاوزت جودة صورة HOTSAT-1 توقعات الشركة، وفقًا لتوبياس رينيكي، المدير الفني والمؤسس المشارك لشركة SatVu. قامت بعثات التصوير الحراري السابقة، مثل لاندسات التابعة لناسا والأقمار الصناعية سينتينل الأوروبية، بجمع البيانات بدقة تقريبية تتراوح بين 100 إلى 1,000 متر (330 إلى 3,300 قدم). HOTSAT-1 هي أول مهمة تجارية تلتقط البيانات الحرارية بدقة أقل من 10 أمتار (33 قدمًا).

يمكن أن توفر الاختلافات في درجات الحرارة عالية الدقة التي لاحظها HOTSAT-1 رؤى قيمة لمخططي المدن. إن فهم كيفية تسرب الحرارة من المباني وخطوط الأنابيب والمصانع يمكن أن يساعدهم في تصميم بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة للتخفيف من تغير المناخ.

في حين أن الأقمار الصناعية عادة ما تراقب سطح الأرض في الضوء المرئي، فإن HOTSAT-1 يكتشف الحرارة (الأشعة تحت الحمراء) في الطيف الحراري. يعد اكتشاف الحرارة من الفضاء أكثر صعوبة بسبب الطول الموجي الأطول للإشارة. ومع ذلك، تسمح تقنية الغالق البطيء لـ HOTSAT-1 بالتقاط صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

تم إطلاق HOTSAT-1 إلى المدار في يونيو ويتبع مدارًا قطبيًا يمكّنه من التقاط صور لكل بقعة على الأرض في نفس الوقت تقريبًا كل يوم. تخطط SatVu لإطلاق قمر صناعي ثانٍ خلال عام تقريبًا وتعتزم بناء كوكبة من ثمانية إلى 10 أقمار صناعية. ستوفر هذه الكوكبة للعلماء ومخططي المدن والمستخدمين الآخرين مراقبة تفصيلية للتغيرات اليومية في درجات الحرارة على سطح الأرض.

مصادر:

يلتقط القمر الصناعي HOTSAT-1 درجات الحرارة بدقة أعلى من المهام السابقة. موقع Space.com.

تراقب الأقمار الصناعية حرائق الغابات المشتعلة عبر شمال غرب كندا. موقع Space.com.