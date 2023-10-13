اكتشاف موقع أحفوري مذهل في الأرجنتين يوفر رؤى جديدة للحياة في أواخر العصر الطباشيري

يقدم موقع أحفوري مكتشف حديثا في الأرجنتين معلومات قيمة عن الحياة في نهاية العصر الطباشيري، قبل انقراض الديناصورات غير الطيور مباشرة. يقع الموقع، المعروف باسم محجر كانيادون توماس، في منطقة باتاغونيا في جنوب الأرجنتين.

الديناصورات والفقاريات الأخرى من العصر الطباشيري أقل شهرة في نصف الكرة الجنوبي مقارنة بنصف الكرة الشمالي، مما يخلق فجوة في فهمنا للتنوع البيولوجي والتطور. يوضح عالم الحفريات ماثيو لامانا من متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي أنهم مهتمون بشكل خاص بفهم كيفية أداء الديناصورات غير الطيور في النصف الجنوبي من العالم عند حدود العصر الطباشيري والباليوجيني.

تم اكتشاف موقع كانيادون توماس في أوائل عام 2020 خلال دراسة تأثير الحفريات التي أجراها باحثون من متحف لا بلاتا. وكشفت الدراسة عن حفريات ديناصورات، بما في ذلك عظام تنتمي إلى الهادروساصورات. وكشفت الحفريات في الموقع منذ ذلك الحين عن العشرات من عظام الهادروسور، والتي توفر معلومات قيمة عن هذه الديناصورات الآكلة للنباتات. ومن المثير للاهتمام أن الحفريات تبدو وكأنها تنتمي إلى أفراد من مختلف الأحجام، ومن المحتمل أن يمثلوا مجموعة اجتماعية أو حتى قطيعًا.

وبالإضافة إلى حفريات الهادروسور، اكتشف فريق البحث أيضًا بقايا من اثنين من الديناصورات المفترسة، التي من المحتمل أن تنتمي إلى عائلات الأبيليصوريات والنواصوريات. تزيد هذه الاكتشافات من إثراء فهمنا لحيوانات الديناصورات المتنوعة التي كانت موجودة في نصف الكرة الجنوبي.

في حين أن حفريات الديناصورات مثيرة بلا شك، فإن الفريق يشعر بسعادة غامرة بشكل خاص بشأن اكتشاف حفريات فقارية نادرة وصغيرة الجسم. تم العثور على فقرة من الثعبان، من المحتمل أنها من نوع مادتسوي، مما يمثل أول ثعبان طباشيري يتم اكتشافه في حوض جولفو سان خورخي. كما تم اكتشاف الفك العلوي الذي يحتوي على أسنان حيوان ثديي صغير يسمى ريجيثيرييد، مما يجعله أول حيوان ثديي من العصر الطباشيري يتم العثور عليه في الحوض. يعد هذا الاكتشاف أمرًا بالغ الأهمية لفهم حياة الثدييات في نهاية العصر الطباشيري والتوسع اللاحق للثدييات بعد انقراض الديناصورات غير الطيور.

على الرغم من أن الأبحاث والحفريات في موقع كانيادون توماس لا تزال في مرحلتها الأولية، إلا أن الاكتشافات الأحفورية تشير حتى الآن إلى أن الموقع يحمل وعدًا كبيرًا. ستساهم هذه الثروة المكتشفة حديثًا من الحفريات بشكل كبير في فهمنا للتنوع البيولوجي والجغرافيا القديمة في نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري المتأخر.

مصادر:

– اجتماع الجمعية الجيولوجية الأمريكية GSA Connects 2023

– متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي